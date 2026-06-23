جمالی: هفته افشای حقوق بشر آمریکایی فرصت تبیین چهره واقعی استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یوسف جمالی صبح سهشنبه در نشست ستاد بزرگداشت هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در استان بوشهر اظهار کرد: دشمن در ارتکاب جنایت هیچ حد و مرزی نمیشناسد و آنچه امروز با عنوان حقوق بشر آمریکایی مطرح میشود، در حقیقت حقوق بشری مبتنی بر زور، قدرت و تأمین منافع قدرتهای بزرگ است.
وی افزود: متأسفانه نهادهایی همچون سازمان ملل متحد و شورای امنیت نیز در بسیاری از موارد به ابزاری در دست قدرتهای جهانی تبدیل شدهاند و تجربههای مختلف نشان داده است کشوری که بتواند با اتکا به توان و قدرت خود از منافعش دفاع کند، موفق خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به تجربه جنگ اخیر گفت: جمهوری اسلامی ایران به برکت اقتدار دفاعی و نظامی خود، توانست مواضع و مطالباتش را با قدرت دنبال کند. اگر تدبیر امام شهید و شهدای بزرگوار در زمینه تقویت توان موشکی، پهپادی و دفاعی کشور نبود، دشمنان برای تضعیف، تجزیه و ایجاد اختلاف در کشور برنامهریزی میکردند.
جمالی خاطرنشان کرد: اقتدار نظامی جمهوری اسلامی در کنار حضور آگاهانه و پرشور مردم در صحنه، از مهمترین مؤلفههای بازدارندگی کشور است و همه این ظرفیتها از سرچشمه ولایت و رهبری الهام میگیرد.
وی با بیان اینکه فاصله زمانی ششم تا دوازدهم تیرماه، فرصت مناسبی برای تبیین جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی است، تصریح کرد: امروز نسل جوان، نوجوانان و اقشار مختلف مردم بیش از گذشته ماهیت واقعی آمریکا و جنایتهای آن را بهصورت ملموس مشاهده کردهاند و لازم است از این ظرفیت برای روشنگری و پاسخ به پرسشهای نسل جدید استفاده شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر همچنین به شهدای هفتم تیر استان بوشهر اشاره کرد و گفت: شهید حیدری و شهید شهریاری، دو شهید شاخص استان بوشهر هستند که در کنار شهید آیتالله بهشتی در حادثه هفتم تیر به شهادت رسیدند و باید بیش از پیش به معرفی شخصیت، مجاهدتها و مظلومیت آنان پرداخته شود.
وی ادامه داد: مراسم بزرگداشت شهید شهریاری همچون سالهای گذشته برگزار میشود و امسال برنامهای در تجمع شبانه شهر خرموج پیشبینی شده است. همچنین برای شهید حیدری نیز ویژهبرنامهای در شب هفتم تیرماه در میدان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد تا ضمن گرامیداشت یاد این شهید والامقام، ابعاد زندگی و شخصیت وی برای مردم تبیین شود.
حجت الاسلام جمالی با اشاره به شهدای جنگ تحمیلی اخیر افزود: در برنامههای هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، یاد و خاطره شهدای حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز گرامی داشته خواهد شد و دیدار و ادای احترام به خانوادههای معزز این شهدا در دستور کار قرار دارد.
وی از دستگاهها، نهادها و مجموعههای عضو ستاد با اجرای برنامههای اثرگذار، در برگزاری هرچه باشکوهتر هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی مشارکت کنند تا مصوبات جلسه، مبنای عمل همه دستگاهها در این مناسبت قرار گیرد.
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