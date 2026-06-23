به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طاهری ظهر امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: حراج خردهفروشی اموال تملیکی لرستان در تاریخ هفتتیر ماه در سامانه ستاد ایران منتشر میشود و زمان برگزاری حراج به مدت یک روز است.
وی ادامه داد: عموم مردم میتوانند در حراج خردهفروشی شرکت کنند و برای کارکنان دولت نیز منع قانونی وجود ندارد. متقاضیان برای ارائه پیشنهاد از ساعت هشت صبح تا ۱۹ عصر در روز هفتتیر ماه به سامانه ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir مراجعه کنند.
سرپرست اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی لرستان، افزود: در حراج خردهفروشی مهلت پرداخت برندگان و خروج کالا از انبار بعد از پایان زمان برگزاری مشخص شده است و قابلتمدید و بازگشایی مجدد برای واریز وجه نیست.
طاهری، تصریح کرد: امکان بازدید از کالا وجود ندارد و تصویر کالاها در سامانه ستاد قرار داده شده است.
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