به گزارش خبرنگار مهر، توسعه پروژههای NGL در سالهای اخیر به یکی از اولویتهای مهم صنعت نفت و گاز تبدیل شده است؛ طرحهایی که هدف اصلی آنها جمعآوری، تفکیک و فرآورش گازهای همراه نفت و تبدیل آنها به محصولات با ارزش است. گازهای همراه که در گذشته به دلیل نبود زیرساختهای لازم اغلب در مشعلها سوزانده میشدند، امروز با اجرای طرحهای جدید به چرخه مصرف بازمیگردند و نقش مهمی در افزایش بهرهوری انرژی و تقویت صنایع پاییندستی ایفا میکنند.
واحدهای NGL در واقع تأسیساتی هستند که گازهای تولیدشده در کنار نفت را جمعآوری کرده و با استفاده از فرآیندهای مختلف، ترکیبات ارزشمند موجود در آنها را جدا میکنند. این ترکیبات شامل اتان، پروپان، بوتان و سایر مایعات گازی است که هر یک کاربرد گستردهای در صنایع مختلف بهویژه پتروشیمی دارند. با بهرهبرداری از این واحدها، گازهایی که پیشتر به عنوان یک محصول جانبی و کماستفاده در نظر گرفته میشدند، به منبعی مهم برای تولید مواد اولیه صنعتی تبدیل میشوند.
اجرای پروژههای NGL علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع هیدروکربوری، به کاهش مشعلسوزی نیز کمک میکند. مشعلسوزی گازهای همراه یکی از چالشهای مهم در میادین نفتی محسوب میشود، زیرا علاوه بر اتلاف منابع انرژی، پیامدهای زیستمحیطی قابل توجهی نیز به همراه دارد. توسعه واحدهای NGL این امکان را فراهم میکند که گازهای همراه به جای سوزانده شدن، جمعآوری و پس از فرآورش وارد چرخه مصرف شوند.
در این فرآیند، گازهای تولیدی از چاهها ابتدا به شبکه جمعآوری منتقل میشوند و سپس به واحدهای فرآورشی NGL میرسند. در این واحدها، گازها پس از انجام مراحل مختلفی مانند حذف ناخالصیها، جداسازی ترکیبات و تثبیت مایعات گازی، به محصولات مختلف تبدیل میشوند. بخشی از گاز سبک نیز پس از فرآورش میتواند به شبکه گاز کشور تزریق شود یا در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
کارشناسان صنعت انرژی معتقدند توسعه زیرساختهای جمعآوری گازهای همراه، یکی از مهمترین اقدامات برای افزایش بهرهوری در میادین نفتی است. زیرا در بسیاری از میادین، تولید نفت با حجم قابل توجهی از گاز همراه همراه است و مدیریت صحیح این گازها میتواند ارزش اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند. به همین دلیل، سرمایهگذاری در پروژههای NGL به عنوان یکی از مسیرهای مهم برای استفاده بهینه از منابع هیدروکربوری مورد توجه قرار گرفته است.
افزون بر این، اجرای این پروژهها باعث میشود تولید نفت با پایداری بیشتری ادامه پیدا کند. در برخی موارد، نبود زیرساخت مناسب برای جمعآوری گاز همراه میتواند محدودیتهایی برای تولید نفت ایجاد کند. اما با توسعه واحدهای NGL، این گازها مدیریت شده و امکان افزایش ظرفیت تولید در میادین نفتی فراهم میشود.
تقویت خوراک پتروشیمی و افزایش بهرهوری انرژی
یکی از مهمترین مزایای توسعه پروژههای NGL، تأمین خوراک پایدار برای صنایع پتروشیمی است. ترکیباتی مانند اتان، پروپان و بوتان که در فرآیند تفکیک گازهای همراه به دست میآیند، مواد اولیه ارزشمندی برای تولید محصولات پتروشیمیایی محسوب میشوند. این مواد در تولید طیف گستردهای از محصولات از جمله پلیمرها، مواد شیمیایی و سوختها مورد استفاده قرار میگیرند.
با افزایش ظرفیت واحدهای NGL، امکان تأمین خوراک مطمئن برای مجتمعهای پتروشیمی نیز تقویت میشود. این موضوع به توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز کمک کرده و زمینه تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را فراهم میکند. در نتیجه، منابع هیدروکربوری به جای مصرف در شکل خام یا کمارزش، به محصولاتی تبدیل میشوند که نقش مهمی در توسعه صنعتی و اقتصادی دارند.
علاوه بر تأمین خوراک پتروشیمی، بازیافت گازهای همراه میتواند به افزایش بهرهوری انرژی در سطح ملی کمک کند. گازهای جمعآوریشده پس از فرآورش میتوانند در بخشهای مختلفی از جمله نیروگاهها، صنایع و شبکه گاز مورد استفاده قرار گیرند. این موضوع باعث میشود منابع انرژی با کارایی بیشتری مصرف شوند و اتلاف انرژی به حداقل برسد.
توسعه پروژههای NGL همچنین میتواند به تقویت امنیت انرژی کمک کند. هرچه میزان گازهای بازیافتشده و فرآورششده افزایش یابد، منابع بیشتری برای تأمین نیازهای داخلی در اختیار کشور قرار میگیرد. این مسئله بهویژه در زمانهایی که مصرف انرژی افزایش پیدا میکند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
از سوی دیگر، اجرای چنین پروژههایی زمینه توسعه فناوری و توان مهندسی را نیز فراهم میکند. طراحی، ساخت و بهرهبرداری از واحدهای NGL نیازمند دانش فنی در حوزههای مختلف مهندسی فرآیند، مکانیک، ابزار دقیق و کنترل است. توسعه این پروژهها میتواند فرصتهای جدیدی برای ارتقای توان فنی و صنعتی ایجاد کند و زمینه مشارکت شرکتهای داخلی در پروژههای بزرگ انرژی را فراهم آورد.
در سالهای اخیر، توجه به جمعآوری گازهای همراه و کاهش مشعلسوزی به یکی از سیاستهای مهم در صنعت نفت تبدیل شده است. اجرای پروژههای NGL در همین چارچوب دنبال میشود تا گازهایی که پیشتر بدون استفاده باقی میماندند، به منابعی ارزشمند برای تولید انرژی و مواد اولیه صنعتی تبدیل شوند.
بر این اساس، گسترش واحدهای NGL را میتوان یکی از مسیرهای مؤثر برای افزایش بهرهوری در صنعت نفت و گاز دانست. این واحدها با جمعآوری گازهای همراه، تفکیک ترکیبات ارزشمند و تأمین خوراک صنایع پاییندستی، نقشی مهم در تکمیل زنجیره ارزش انرژی ایفا میکنند.
در مجموع، توسعه پروژههای NGL نهتنها به مدیریت بهتر منابع گازی کمک میکند، بلکه زمینه استفاده بهینه از ظرفیتهای صنعت نفت و گاز را نیز فراهم میسازد. با ادامه اجرای این طرحها، گازهای همراه نفت که در گذشته اغلب هدر میرفتند، میتوانند به یکی از منابع مهم تولید انرژی و مواد اولیه صنعتی تبدیل شوند و سهم قابل توجهی در افزایش بهرهوری و توسعه صنعتی ایفا کنند.
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