فرهاد شهرکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم قابل توجه گازهای همراه نفت که طی دهه‌های گذشته در میادین نفتی کشور سوزانده شده‌اند، اظهار کرد: فلرینگ در واقع به معنای از دست رفتن بخشی از سرمایه ملی است؛ سرمایه‌ای که می‌تواند در قالب خوراک صنایع پتروشیمی، تأمین سوخت نیروگاه‌ها، تزریق به شبکه گاز کشور، تولید برق، تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و یا صادرات مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در شرایطی که کشور با چالش ناترازی گاز طبیعی، محدودیت خوراک صنایع، کاهش امکان صادرات گاز و ضرورت افزایش بهره‌وری انرژی مواجه است، استمرار سوزاندن گازهای همراه نفت از منظر اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی قابل قبول نیست و باید با شتاب بیشتری برای پایان دادن به این رویه اقدام شود.

نماینده سیستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جمع‌آوری گازهای مشعل علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع ارزشمند هیدروکربوری، موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، کاهش تولید دی‌اکسیدکربن، متان، اکسیدهای نیتروژن و سایر آلاینده‌های زیست‌محیطی شده و نقش مؤثری در بهبود کیفیت هوا، کاهش آثار تغییر اقلیم و ایفای تعهدات زیست‌محیطی کشور ایفا می‌کند.

شهرکی با اشاره به اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بهره‌وری انرژی و کاهش شدت مصرف انرژی اظهار داشت: کاهش فلرینگ یکی از شاخص‌های مهم حکمرانی مطلوب انرژی در جهان محسوب می‌شود و خوشبختانه در سال‌های اخیر پروژه‌های مهمی در قالب طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت، توسعه تأسیسات NGL، احداث خطوط انتقال و تأسیسات فرآورش گاز آغاز شده است، اما همچنان تا دستیابی به استانداردهای مطلوب و ظرفیت کامل کشور فاصله وجود دارد.

وی ادامه داد: تکمیل طرح‌های راهبردی نظیر پروژه‌های NGL، توسعه زیرساخت‌های جمع‌آوری گازهای همراه، بهره‌برداری از واحدهای فرآورش و ایجاد بازارهای مصرف برای این گازها می‌تواند سالانه میلیاردها دلار ارزش اقتصادی برای کشور ایجاد کرده و بخشی از ناترازی انرژی را نیز جبران کند.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه گفت: یکی از الزامات اصلی تسریع در اجرای پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران داخلی، شرکت‌های تخصصی و مدل‌های نوین تأمین مالی است. مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی دارد در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی خود، نسبت به رفع موانع قانونی، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و حمایت از پروژه‌های اولویت‌دار صنعت نفت اقدام کند.

وی افزود: هر دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل در واقع سرمایه‌گذاری در افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش اتلاف منابع، افزایش درآمدهای ارزی و صیانت از سرمایه‌های بین‌نسلی کشور است.

شهرکی در ادامه با اشاره به نقش راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه صنعت نفت و گاز کشور اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ایجاد شده طی سال‌های اخیر، شکل‌گیری اکوسیستم دانش‌بنیان در حوزه انرژی است. امروز بسیاری از تجهیزات پیچیده فرآیندی، سامانه‌های کنترل، تجهیزات فرآورش گاز، کمپرسورها، توربین‌ها، تجهیزات ابزار دقیق و فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت با اتکا به توان متخصصان داخلی طراحی و تولید می‌شود.

وی تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش هزینه‌های اجرایی پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل، بومی‌سازی فناوری‌های نوین، توسعه سامانه‌های هوشمند پایش و کنترل، افزایش راندمان تجهیزات و ارتقای بهره‌وری اقتصادی این طرح‌ها ایفا کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: توسعه فناوری‌های بومی و حمایت هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان نه تنها موجب کاهش وابستگی خارجی می‌شود، بلکه تاب‌آوری صنعت نفت و گاز کشور را در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی افزایش می‌دهد و زمینه شکل‌گیری زنجیره‌های جدید ارزش در اقتصاد انرژی کشور را فراهم می‌سازد.

وی در پایان تأکید کرد: تحقق هدف کاهش حداکثری فلرینگ، نیازمند عزم ملی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تأمین منابع مالی پایدار، توسعه فناوری‌های داخلی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان است.