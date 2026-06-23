اعطای مرخصی ۱۰ روزه به زندانیان واجد شرایط در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در حاشیه بازدید میدانی از زندان مرکزی خرمآباد، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه، اظهار داشت: هدف اصلی از این حضور و بازدید، پایش دقیق وضعیت زندانیان، استماع مستقیم مشکلات آنان و تلاش برای مرتفعسازی دغدغههای موجود است.
وی با تأکید بر اینکه زندان آسیبهای متعددی به همراه دارد، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی پیشبینی شده، در تلاش است تا مشکلات و آسیبهای ناشی از حبس را به حداقل برساند.
رئیسکل دادگستری لرستان، افزود: در طرح پایش مذکور، زندانیانِ نیازمند به مرخصی و یا افراد واجد شرایط استفاده از ارفاقات قانونی نظیر تعلیق مجازات، آزادی مشروط و پابند الکترونیک شناسایی میشوند که بهمحض احراز شرایط، این احکام توسط همکاران قضایی در سراسر استان اجرایی خواهد شد.
حجتالاسلام شهواری در بخش دیگری از سخنان خود از اعطای تسهیلات به مددجویان خبر داد و گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه و همزمان آن با ایام شهادت سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بهتمامی زندانیانی که استحقاق و شرایط لازم برای برخورداری از مرخصی را دارند، ۱۰ روز مرخصی اعطا میشود.
وی همچنین از آزادی ۱۰ نفر از زندانیان با تلاش ستاد دیه استان خبر داد و افزود: بخش قابلتوجهی از فرایند آزادسازی این افراد از طریق پذیرش اعسار در دادگاهها محقق شده است. همچنین مبلغ یک و نیم میلیارد تومان نیز توسط خیرین نیکاندیش تأمین شده که با این اقدام، زمینه آزادی این زندانیان فراهم شده و بهزودی به آغوش خانوادههای خود باز خواهند گشت.
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