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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

برگزاری مراسم اولین سالگرد شهدای زندان اوین

برگزاری مراسم اولین سالگرد شهدای زندان اوین

مراسم اولین سالگرد شهدای زندان اوین که در حمله ۱۲ روزه به شهادت رسیدند، با حضور مسئولان قضایی، خانواده شهدا و مردم در مسجد صاحب‌الزمان(عج) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اولین سالگرد شهدای زندان اوین که در جنگ ۱۲ روزه مورد حمله دشمنان قرار گرفت، امروز، دوم تیرماه در مسجد صاحب‌الزمان (عج) برگزار شد.

این مراسم با حضور غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین فیروزجایی معاون دادستان تهران، حیات الغیب معاون سلامت سازمان زندان‌ها و جمعی از مدیران و مسئولان سازمان زندان‌ها، خانواده معظم شهدا و مردم برگزار شد.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ادامه راه آنان در پاسداری از امنیت و آرمان‌های کشور تأکید کردند و با قرائت قرآن و ادای احترام، یاد این شهدا را زنده نگه داشتند.

کد مطلب 6868944

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