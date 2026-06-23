ترفند عجیب سرمربی لیگ برتری برای ماندن!

به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات لیگ برتر و جابجایی بازیکنان و مربیان، اتفاقات عجیب کم رخ نمی دهد و هر روز اخبار جدیدی در این حوزه منتشر می شود.

در جدیدترین اتفاق یک سرمربی لیگ برتری که به دلیل نتایج ضعیف در خطر برکناری قرار دارد و می داند مدیران باشگاه برای فصل آینده نظر مثبتی روی او ندارند، ترفند جدیدی را به کار برده است.

این سرمربی یک گزینه خارجی که در تیم های تهرانی نتایج ضعیفی گرفته بود را به مدیران باشگاه معرفی کرده تا با او قرارداد ببندند و خودش به عنوان دستیارش در این تیم بماند!

سرمربی مذکور به مدیران باشگاه تاکید کرده است که در صورت جذب این سرمربی خارجی، خودش به عنوان دستیار کنارش خواهد ایستاد و حاضر می شود از سرمربیگری کنار برود! جالب این که مدیران باشگاه هم در حال مذاکره با این مربی ناکام خارجی هستند.