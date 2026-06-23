به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خواجهوند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، در جریان اجرای ششمین مانور سراسری طرح مهتاب با اشاره به هماهنگیهای انجامشده میان صنعت آب و برق استان اظهار کرد: با توجه به جلسات مشترک برگزارشده و تأکید مقام عالی وزارت نیرو، از این پس مانورهای مشترک آب و برق بهصورت منسجم برگزار خواهد شد و بخشی از این مانورها به جمعآوری برقهای مرتبط با چاههای آب غیرمجاز اختصاص مییابد.
وی با تأکید بر اهمیت موضوع آب در کنار برق، افزود: در شرایط بحرانی، مدیریت همزمان منابع آب و برق از اولویتهای اصلی وزارت نیرو است و بر همین اساس تمرکز ویژهای بر ساماندهی چاههای غیرمجاز و انشعابات مرتبط با آنها صورت گرفته است.
خواجهوند با اشاره به لزوم مدیریت مصرف مشترکین، تصریح کرد: مشترکینی که بیش از قدرت قراردادی خود از شبکه برق استفاده میکنند باید ساماندهی شوند. در این راستا کنترل مصرف برق، بهویژه برای مشترکان ۵ کیلوواتی و کنتورهای ۵، ۱۰، ۱۵ و در برخی موارد ۲۰ آمپری، در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز خاطرنشان کرد: علاوه بر توسعه کنتورهای هوشمند، بهمنظور اجرای کامل طرحهای مدیریت مصرف، از کنتورهای ریلی نیز مطابق دستورالعملهای ابلاغی استفاده میشود.
خواجهوند درباره ظرفیتهای اجرایی این مانور گفت: ۷ اکیپ عملیاتی در حوزه بازرسی، ۳ اکیپ عملیاتی در حوزه لوازم اندازهگیری و ۶ اکیپ عملیاتی از حوزه آب منطقهای در این طرح مشارکت دارند و تمرکز اصلی آنها بر جمعآوری چاههای غیرمجاز، انشعابات برق مرتبط با این چاهها و همچنین ساماندهی مشترکین پرمصرف خانگی و تجاری است.
وی با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده اظهار داشت: تاکنون بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ انشعاب غیرمجاز از روی شبکه جمعآوری شده، بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ انشعاب نصب شده و ۴ هزار و ۳۰۰ کنتور معیوب نیز تعویض شده است. همچنین بیش از ۱۰ هزار کنتور مورد آزمایش قرار گرفته که بخشی از آنها دارای دستکاری بودهاند.
به گفته وی، ثبت شمارشگرها با جدیت ادامه دارد و تاکنون برای بیش از یکهزار و ۲۰۰ حلقه چاه ثبت شمارشگر انجام شده و یکهزار و ۲۲۰ انشعاب غیردائم نیز نصب شده است.
خواجهوند در پایان ضمن قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی آب و برق، تأکید کرد: جمعآوری هر انشعاب غیرمجاز نقش مهمی در پایداری شبکه و ارائه خدمات مطلوب به مشترکین دارد. وی همچنین از تمامی اکیپهای عملیاتی خواست در انجام مأموریتهای خود رعایت کامل اصول ایمنی را در اولویت قرار دهند و مراقب سلامت خود باشند.
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