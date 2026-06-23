نورا هاشمی به جمع بازیگران نمایش «برای فروش» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نورا هاشمی به عنوان یکی از بازیگران نمایش «برای فروش» به کارگردانی علی تصدیقی معرفی شد.

هاشمی نخستین بار سال ۱۳۸۰ با نمایش «مده‌آ» روی صحنه رفت و پس از آن در آثار نمایشی متعددی از جمله «گالیله»، «پرده‌خانه»، «بانوی محبوب من» و «قصه ترانه‌های ماندگار» به ایفای نقش پرداخت. وی همچنین در چندین فیلم سینمایی از جمله «زردقناری»، «دوشیزه»، «عروس افغان»، «وقتی همه خواب بودند»، «حوالی اتوبان» و «جیب‌بر خیابان جنوبی» و چند سریال تلویزیونی بازی کرده است. «هم این هم آن» به کارگردانی سهند خیرآبادی آخرین نقش‌آفرینی نورا هاشمی در تئاتر بوده است.

«برای فروش» از ۱۰ تیر در بلک باکس پردیس تئاتر و موسیقی دِکُر روی صحنه می‌رود. بلیت‌فروشی این نمایش از روز گذشته دوشنبه یکم تیر، در سایت تیوال آغاز شده است.

مهرانه مهین‌ترابی، نادر فلاح، محمد معتضدی و مهبد قناعت‌پیشه نیز در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.

سهند خیرآبادی نویسنده این اثر نمایشی است و میثم میرزایی به عنوان مجری طرح، حمیده وحیدی مدیر اجرا، پانیا تمری دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، نازنین امینی طراح گریم، رعنا نوری مدیر تبلیغات، مجتبی شهرآبادی عکاس و مریم قربانی‌نیا مشاور رسانه‌ای، دیگر عوامل این نمایش را تشکیل می‌دهند.