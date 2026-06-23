رشد ۸۸ هزار واحدی شاخص کل بورس تهران

به گزارش خبرنگار مهر بازار سهام در پایان معاملات روز سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ با رشد قابل توجه شاخصها و افزایش چشمگیر ارزش معاملات همراه شد. در جریان معاملات امروز، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۸۸ هزار و ۲۲۴ واحدی معادل ۱.۷۴ درصد به سطح ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۹۰۳ واحد رسید.
همچنین شاخص کل هموزن نیز با رشد ۱۲ هزار و ۲۵۴ واحدی معادل ۰.۹۲ درصد در ارتفاع یک میلیون و ۳۳۷ هزار و ۴۷۹ واحد ایستاد. رشد کمتر شاخص هموزن نسبت به شاخص کل نشان میدهد که نمادهای بزرگ و شاخصساز نقش پررنگتری در صعود بازار امروز داشتهاند.
بر اساس دادههای معاملاتی، ارزش بازار بورس تهران به بیش از ۱۵۲ هزار هزار میلیارد ریال رسید. در همین حال، بیش از ۸۹۴ هزار معامله در بازار انجام شد و حجم معاملات به حدود ۶۵ میلیارد سهم رسید. ارزش کل معاملات بورس نیز به بیش از ۵۱۲ هزار میلیارد ریال رسید که از افزایش تحرک سرمایهگذاران در بازار حکایت دارد.
در بخش جریان نقدینگی نیز ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی به ۳۰ هزار و ۲۶ میلیارد تومان رسید. همچنین در معاملات امروز حدود ۴ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد که نشاندهنده افزایش تقاضای سرمایهگذاران حقیقی برای خرید سهام است.
از سوی دیگر، صندوقهای درآمد ثابت نیز شاهد ورود قابل توجه نقدینگی بودند و بیش از ۷ هزار و ۸۳ میلیارد تومان سرمایه جدید به این صندوقها وارد شد؛ موضوعی که نشان میدهد بخشی از سرمایهگذاران همچنان رویکردی محتاطانه در مدیریت سرمایه خود دارند.
بررسی وضعیت صفهای خرید و فروش نیز از برتری محسوس تقاضا در بازار حکایت دارد. در پایان معاملات، ۳۴۲ نماد با صف خرید به ارزش حدود ۱۰ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان مواجه بودند، در حالی که تنها ۸۶ نماد صف فروش به ارزش یک هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان داشتند.
در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، فارس، فملی، شپنا، وپاسار، شبندر، وبملت و پارسان بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. حضور نمادهای پتروشیمی، فلزی، پالایشی و بانکی در میان نمادهای شاخصساز نشان میدهد که گروههای بزرگ بازار موتور محرک رشد شاخص در معاملات امروز بودهاند.
از منظر جریان سرمایه نیز دادهها از ورود خالص پول هوشمند به بازار حکایت دارد. بر این اساس، حدود ۱۷ هزار و ۷۹ میلیارد تومان ورود پول هوشمند و ۱۴ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان خروج پول هوشمند ثبت شده که در مجموع خالص ورود بیش از ۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان را نشان میدهد.
همزمان با معاملات بورس تهران، شاخص کل فرابورس ایران نیز روندی صعودی داشت و با افزایش ۶۲۷ واحدی معادل ۱.۶۴ درصد در سطح ۳۸ هزار و ۸۴۸ واحد قرار گرفت. در بازار فرابورس نمادهایی مانند مارون، آریا، سامان و بپاس بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.
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