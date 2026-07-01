پایان سبز هفته در بازار سرمایه؛ شاخص کل ۶۰ هزار واحد بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سهام بورس تهران و فرابورس ایران امروز چهارشنبه (دهم تیر ماه ۱۴۰۵) و در آخرین روز کاری هفته، شاهد معاملاتی پررونق و تقاضای چشمگیر خریداران بود. رشد همه‌جانبه شاخص‌ها در کنار ورود سنگین پول حقیقی و ارزش بالای معاملات خرد، یک روز کاملاً صعودی در بازار سهام را رقم زد.

در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس تهران با رشد ۵۹,۶۲۹.۲۵ واحدی معادل ۱.۱۶ درصد، در ارتفاع ۵,۱۸۷,۲۶۳ واحدی قرار گرفت.

شاخص هم‌وزن نیز با عملکردی بهتر، رشد ۱۹,۶۶۱ واحدی معادل ۱.۴۷ درصد را ثبت کرد و به رقم ۱,۳۶۱,۳۵۱ واحد رسید که نشان‌دهنده اقبال بازار به سهم‌های کوچک و متوسط است.

در فرابورس ایران نیز شاخص کل با افزایش ۶۰۷ واحدی معادل ۱.۵۵ درصد، در سطح ۳۹,۷۷۰ واحد ایستاد.

نگاهی به آمار معاملات خرد نشان می‌دهد که ارزش این معاملات به رقم قابل‌توجه ۲۳,۴۶۰ میلیارد تومان رسیده است. در این روز، بازار شاهد ورود نقدینگی حقیقی به میزان ۱,۸۰۹ میلیارد تومان بود و افزون بر آن، ۴۵۷ میلیارد تومان نقدینگی نیز به صندوق‌های درآمد ثابت وارد شد.

قدرت خریداران حقیقی در بازار امروز کاملاً مشهود بود، به‌طوری‌که سرانه خرید هر کد حقیقی به ۹۵ میلیون تومان رسید، در حالی که سرانه فروش ۷۸ میلیون تومان ثبت شد.

در پایان بازار، کفه ترازو به شدت به نفع تقاضا سنگینی می‌کرد؛ به گونه‌ای که ۴۱۵ نماد با ارزش تقاضای خیره‌کننده ۱۴,۶۵۸ میلیارد تومان در صف خرید قفل شدند و در مقابل، تنها ۳۸ نماد به ارزش عرضه ۳۷۷ میلیارد تومان در صف فروش باقی ماندند. در میان نمادهای متعادل و بدون صف نیز ۱۷۰ نماد مثبت در برابر ۸۲ نماد منفی به کار خود پایان دادند.

در بورس تهران، نمادهای «شستا»، «شبندر» و «فملی» نقش اصلی را در صعود شاخص ایفا کردند و در مقابل، نماد «وپاسار» بیشترین فشار منفی را بر شاخص کل وارد آورد. نمادهای «وبملت»، «اروند»، «فملی»، «تادیکو»، «شبندر»، «وتجارت» و «شتران» نیز لقب پرمعامله‌ترین‌های امروز بورس را به خود اختصاص دادند.

در فرابورس ایران نیز پیشرانی بازار بر عهده نمادهای «مارون»، «کگهر» و «بپاس» بود و «آریان» بیشترین اثر کاهنده را داشت. نمادهای «ذرت»، «زهلال»، «پاریز»، «رانیز»، «فزر»، «کوچین» و «پخش» نیز در صدر لیست نمادهای پرتراکنش فرابورسی قرار گرفتند.

در یک نگاه کلی به آمار کلان بازار، ارزش کل معاملات بورس در این روز به رقم ۳۰۸ هزار میلیارد ریال رسید و حجم معاملات آن عدد ۵۸.۹۲۸ میلیارد برگه سهم را در ۵۹۰,۷۰۶ نوبت معامله نشان داد.

همچنین، ارزش کل معاملات فرابورس نیز رقم ۲۰۴ هزار میلیارد ریال را با حجم ۱۵.۸۲۱ میلیارد برگه سهم در ۳۶۴,۷۵۴ نوبت معامله ثبت کرد.