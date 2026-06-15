جهش ۱۶۱ هزار واحدی بورس؛ شاخص در آستانه کانال ۵ میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دادههای معاملاتی بازار سرمایه، معاملات امروز بورس تهران با یکی از پرقدرتترین صعودهای سالهای اخیر همراه شد و شاخص کل با جهش قابل توجهی به سطح ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار واحد رسید.
در جریان معاملات امروز، شاخص کل بورس با افزایش ۱۶۱ هزار واحدی به آستانه کانال ۵ میلیون واحد نزدیک شد. همچنین شاخص کل هموزن نیز با رشد ۳۷ هزار واحدی همراه شد که نشان میدهد روند صعودی تنها به نمادهای بزرگ محدود نبوده و بخش قابل توجهی از شرکتهای بازار در مدار افزایش قرار داشتهاند.
ارزش معاملات خرد بازار نیز به ۱۹ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان رسید که از افزایش فعالیت معاملهگران و بازگشت نقدینگی به بازار سرمایه حکایت دارد.
در همین حال، بیش از ۹ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد که یکی از بالاترین سطوح ورود سرمایه در تاریخ بورس تهران به شمار میرود.
بررسی معاملات نشان میدهد نمادهای بزرگ صادراتمحور بهویژه در گروههای پتروشیمی، فلزی، معدنی و پالایشی با استقبال گسترده معاملهگران روبهرو شدند. همچنین گروههای بانکی و حملونقل نیز در میان صنایع مورد توجه بازار قرار داشتند.
کارشناسان یکی از مهمترین عوامل رشد اخیر بورس را کاهش ریسکهای سیاسی و افزایش امیدواری نسبت به بهبود فضای اقتصادی و بینالمللی کشور میدانند. به باور تحلیلگران، کاهش تنشهای منطقهای و بهبود چشمانداز تجارت خارجی میتواند بر سودآوری بسیاری از صنایع بورسی تأثیر مثبت بگذارد.
با این حال تحلیلگران تأکید میکنند تداوم روند صعودی بازار سهام در گرو ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، بهبود شرایط سیاسی و تقویت عوامل بنیادی شرکتها خواهد بود.
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