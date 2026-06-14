رشد ۲.۶ درصدی شاخص بورس؛ ورود ۸ هزار میلیارد تومان پول حقیقی

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه در معاملات روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ یکی از پرقدرت‌ترین روزهای خود در ماه‌های اخیر را پشت سر گذاشت؛ به‌گونه‌ای که شاخص‌های اصلی بورس و فرابورس به صورت همزمان جهش بیش از ۲.۵ درصدی را تجربه کردند و ورود گسترده نقدینگی حقیقی، تشکیل صف‌های خرید سنگین و برتری مطلق تقاضا بر عرضه، تصویری کم‌سابقه از فضای معاملات امروز به نمایش گذاشت.

در پایان معاملات، شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۲۲ هزار و ۵۹۹ واحدی معادل ۲.۶۱ درصد به سطح ۴ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۸۳۰ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۳۳ هزار و ۵۸۹ واحدی معادل ۲.۶۵ درصد تا ارتفاع یک میلیون و ۲۹۹ هزار و ۷۸۰ واحد صعود کرد.

رشد بیشتر شاخص هم‌وزن نسبت به شاخص کل نشان می‌دهد برخلاف بسیاری از روزهای صعودی بازار که تنها چند نماد بزرگ شاخص‌ساز محرک رشد هستند، امروز بخش عمده‌ای از سهام بازار با افزایش قیمت و استقبال سرمایه‌گذاران همراه بودند.

همزمان شاخص بازار اول ۲.۴ درصد و شاخص بازار دوم ۳.۱۸ درصد افزایش یافت که بیانگر عملکرد بهتر شرکت‌های کوچک‌تر و متوسط بازار نسبت به شرکت‌های بزرگ است. این موضوع از تداوم گردش نقدینگی در بدنه گسترده بازار و افزایش اقبال معامله‌گران به نمادهای غیرشاخص‌ساز حکایت دارد.

در فرابورس ایران نیز روندی مشابه مشاهده شد؛ به طوری که شاخص کل فرابورس با رشد ۹۷۵ واحدی معادل ۲.۷۱ درصد به ۳۶ هزار و ۹۰۴ واحد رسید و شاخص هم‌وزن فرابورس نیز به همین میزان افزایش یافت که نشانه‌ای از صعود فراگیر نمادهای فرابورسی است.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در جریان دادوستدهای امروز به ۱۸ هزار و ۵۹۲ میلیارد تومان رسید که از تحرک قابل توجه معامله‌گران در بازار حکایت دارد. در همین حال ۷ هزار و ۹۸۹ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد بازار سهام شد که یکی از بزرگ‌ترین ورودهای پول در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود.

همزمان بیش از ۳ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان سرمایه از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و انتقال منابع از ابزارهای کم‌ریسک به بازار سهام باشد.

داده‌های معاملاتی همچنین نشان می‌دهد میزان ورود پول هوشمند به بازار به ۱۰ هزار و ۲۱۴ میلیارد تومان رسیده، در حالی که خروج پول هوشمند تنها ۳ هزار و ۳۸۸ میلیارد تومان بوده است. برآیند این ارقام از برتری محسوس جریان ورود نقدینگی نسبت به خروج آن و تقویت تقاضا در اکثر گروه‌های بازار حکایت دارد.

در پایان معاملات، ۷۶۷ نماد با صف خرید به ارزش ۲۸ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان مواجه بودند، در حالی که تنها یک نماد در صف فروش قرار داشت و ارزش این صف نیز تقریباً صفر بود. چنین آرایشی از صف‌های معاملاتی نشان‌دهنده برتری کامل تقاضا بر عرضه و خوش‌بینی گسترده فعالان بازار نسبت به روند کوتاه‌مدت معاملات است.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، فملی با تأثیر بیش از ۲۱ هزار واحدی بیشترین نقش را در رشد بازار ایفا کرد. پس از آن شیراز، شپنا، وبملت، شبندر، وپاسار و پارسان قرار داشتند. در بخش نمادهای پرتراکنش نیز خودرو، خساپا، وبملت، کگل و وتجارت بیشترین توجه معامله‌گران را به خود اختصاص دادند.

مجموع داده‌های امروز نشان می‌دهد بازار سرمایه علاوه بر رشد شاخص‌ها، از منظر کیفیت معاملات نیز شرایط مطلوبی را تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای که ورود گسترده پول حقیقی، خروج سرمایه از صندوق‌های درآمد ثابت، افزایش ارزش معاملات خرد و تشکیل صف‌های خرید سنگین، همگی از تقویت انتظارات مثبت در میان فعالان بازار حکایت دارد. با این حال تداوم این روند در روزهای آینده و تثبیت ارزش معاملات در سطوح بالا، عامل تعیین‌کننده‌ای برای ارزیابی پایداری موج صعودی اخیر خواهد بود.