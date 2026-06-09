جهش ۱۱۵ هزار واحدی شاخص کل بورس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه در معاملات روز سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ با ثبت یکی از پرقدرتترین روزهای معاملاتی خود در ماههای اخیر، شاهد رشد همزمان شاخصها، ورود گسترده نقدینگی و برتری مطلق تقاضا بر عرضه بود؛ بهگونهای که شاخص کل بورس تهران با افزایش بیش از ۱۱۴ هزار واحدی از سطح ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد عبور کرد.
بر اساس آخرین آمار معاملات، شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۱۴ هزار و ۸۶۴ واحدی معادل ۲.۶ درصد به رقم ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۸۷۵ واحد رسید. شاخص هموزن نیز با افزایش ۲۹ هزار و ۷۴۰ واحدی معادل ۲.۵ درصد، در سطح یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۸۱۹ واحد ایستاد که نشاندهنده مشارکت گسترده نمادهای کوچک و متوسط در روند صعودی بازار است.
همزمان شاخص بازار اول با رشد ۲.۶۵ درصدی و شاخص بازار دوم با افزایش ۲.۴۶ درصدی همراه شدند. شاخص آزاد شناور نیز ۲.۴۳ درصد افزایش یافت که از بهبود تقاضا در نمادهای بزرگ و شاخصساز حکایت دارد.
در فرابورس ایران نیز روندی مشابه حاکم بود و شاخص کل فرابورس با رشد ۸۶۰ واحدی معادل ۲.۵۵ درصد به ۳۴ هزار و ۶۲۳ واحد رسید. شاخص هموزن فرابورس نیز با افزایش ۲.۷۲ درصدی عملکردی بهتر از شاخص کل به ثبت رساند.
ورود سنگین نقدینگی به بازار سهام
دادههای معاملاتی نشان میدهد ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی به ۱۳ هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان رسیده است. همچنین بیش از ۶ هزار و ۳۹۲ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد بازار سهام شد که یکی از بالاترین ارقام ورود پول در ماههای اخیر محسوب میشود.
در مقابل، صندوقهای درآمد ثابت با خروج یک هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند؛ موضوعی که میتواند نشانه افزایش ریسکپذیری سرمایهگذاران و انتقال منابع از بازارهای کمریسک به سهام باشد.
برتری مطلق تقاضا؛ ۶۹۸ نماد در صف خرید
بازار سهام در پایان معاملات با غلبه کامل تقاضا همراه بود؛ بهطوری که ۶۹۸ نماد در صف خرید قرار گرفتند و ارزش صفهای خرید به ۱۷ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان رسید.
در مقابل تنها ۷ نماد با مجموع ارزش ۳۲ میلیارد تومان در صف فروش قرار داشتند که نشاندهنده کمرنگ بودن فشار عرضه در کلیت بازار است.
نمادهای شاخصساز بورس تهران
بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل بورس تهران از سوی نمادهای بزرگ بازار رقم خورد. در صدر این فهرست، نماد فملی با اثر مثبت ۱۹ هزار و ۸۳۰ واحدی قرار گرفت.
پس از آن وغدیر با ۱۳ هزار و ۷۶۸ واحد، تاپیکو با ۶ هزار و ۵۰۴ واحد، شپنا با ۴ هزار و ۴۴۲ واحد، وبملت با ۳ هزار و ۹۹۲ واحد، شبندر با ۳ هزار و ۷۳۱ واحد و وپاسار با ۳ هزار و ۶۴۲ واحد بیشترین نقش را در رشد شاخص کل ایفا کردند.
لیدرهای رشد در فرابورس
در بازار فرابورس نیز نمادهای مارون، کگهر، سامان، فزر، آریان، نیشکر و ومپنا بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند و در مجموع بخش مهمی از رشد ۲.۵۵ درصدی این بازار را رقم زدند.
بازار در مسیر بازگشت اعتماد
ترکیب رشد بیش از ۲.۵ درصدی شاخصها، ورود قابل توجه نقدینگی حقیقی، خروج سرمایه از صندوقهای درآمد ثابت و تشکیل صفهای خرید سنگین در اکثر نمادها نشان میدهد فضای معاملات روز جاری تحت تأثیر افزایش خوشبینی سرمایهگذاران قرار داشته است. تداوم این روند در روزهای آینده میتواند به تثبیت جریان ورود پول و تقویت روند صعودی بازار سرمایه منجر شود.
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