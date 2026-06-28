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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

دومین سال نذر خیر یزدی برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

دومین سال نذر خیر یزدی برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

یزد - خیر یزدی، همزمان با برگزاری مراسم روضه‌خوانی حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، برای دومین سال متوالی مبلغ ۵۰ میلیون تومان را برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام عزاداری دهه نخست ماه محرم، خیر یزدی که هر ساله با برپایی مراسم روضه «العباس» یاد و نام حضرت سیدالشهدا (ع) را زنده نگه می‌دارد، امسال نیز همانند سال گذشته با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ ۵۰ میلیون تومان را برای مشارکت در آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد اهدا کرد.

خیر یزدی در حاشیه این اقدام خیرخواهانه اظهار کرد: برگزاری روضه امام حسین (ع) برای من توفیقی بزرگ است و باور دارم که بهترین ثمره این مجالس، دستگیری از نیازمندان است و خوشحالم که برای دومین سال متوالی توانستم در کنار برگزاری این مراسم، سهمی هرچند کوچک در آزادی یک زندانی غیرعمد داشته باشم که بخشی از این مبلغ را خودم تقبل کردم و بخش دیگری نیز با همراهی و مشارکت عاشقان اهل‌بیت (ع) و شرکت‌کنندگان در مراسم روضه فراهم شد.

وی افزود: آزادی یک انسان و بازگشت او به آغوش خانواده، از زیباترین جلوه‌های احسان و برکت مجالس حسینی است و امیدوارم این حرکت بتواند مشوقی برای دیگر خیران و برگزارکنندگان مراسم مذهبی باشد.

کد مطلب 6872834

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