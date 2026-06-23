به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی ارژنگ ظهر سهشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید اظهار کرد: همه ما مدیون مقام معظم رهبری هستیم و باید مراسمی در شأن مقاومت، عدالتخواهی و ملت ایران برگزار کنیم که نمایش وحدت ملی و اقتدار ایران اسلامی را به جهان نشان دهد.
وی تصریح کرذ: با حضور حماسی مردم در خیابانها و حمایت نیروهای مسلح و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، دشمن در میدان نبرد کاملاً عقبنشینی کرده است. شهادت امام شهید نه تنها برای ایرانیان بلکه برای امت اسلامی و وجدانهای بیدار جهان اسلام رخدادی بزرگ است.
ارژنگ افزود: این مراسم صرفاً یک تشییع عادی نیست، بلکه دارای پیامدهای مهم سیاسی، بینالمللی و سازمانی است. نمایش وحدت ملی، انسجام اجتماعی، استمرار خط مقاومت و ارسال پیام اقتدار ایران اسلامی به جوامع بینالمللی از مهمترین پیامهای این حضور میلیونی خواهد بود.
تشکیل کمیتههای تخصصی برای برگزاری باشکوه مراسم
ارژنگ با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده، گفت: بر اساس تکالیف مشخصشده برای استانها، کمیتههای مختلفی تشکیل شده است: کمیته برگزاری مراسم ها با مسئولیت حجتالاسلام موسوی، مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان و هماهنگی فرمانداران در شهرستانها، کمیته پشتیبانی و اعزام با مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، کمیته ثبتنام و اعزام با مسئولیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته اطلاعرسانی با استفاده کامل از ظرفیت صدا و سیمای مرکز استان، فضای مجازی و جراید، کمیته غذاسازی و پذیرایی با مسئولیت مهندس غلامیان، مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری (شهرداران در شهرها و دهیاران در روستاها)، کمیته مالی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان (آقای رمضانی)، کمیته حمل و نقل با رعایت کامل ضوابط پلیس راه و انعقاد قراردادهای قانونی، کمیته امنیتی با مسئولیت مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری و کمیته مشارکتهای مردمی با مسئولیت قرارگاه مردمی.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: با وجود محدودیتهای زیرساختی بهویژه در حوزه حمل و نقل، مصوبه هیئت دولت مبنی بر بسیج همه ظرفیتهای دستگاهها را داریم. انتظار داریم مدیران استانی با تمام توان پای کار بیایند تا مراسم در سطح استان و اعزام به تهران به بهترین شکل برگزار شود.
برنامه اعزام کاروان به تهران
ارژنگ اعلام کرد: مراسم محوری تشییع در تهران روز دوشنبه ۱۵ تیرماه برگزار میشود. کاروان استان باید به صورت منظم و در ساعت مقرر به مسیر تعیینشده بپیوندد. پیشبینی میشود بیش از ۴۰ میلیون نفر در سطح کشور حضور داشته باشند و استان ما آمادگی لازم برای استقبال فراتر از سهمیه تعیینشده را خواهد داشت.
وی ادامه داد: برنامههای فرهنگی و تبلیغی در نقاط شهری، روستایی و دانشگاهها نیز برگزار خواهد شد. از ظرفیت دانشجویان دانشگاههای شهرکرد، علوم پزشکی، آزاد، فرهنگیان و علمی-کاربردی استفاده حداکثری میشود و سهمیههایی برای هلال احمر، آموزش و پرورش، بنیاد شهید، کمیته امداد، بهزیستی و هیئتهای مذهبی اختصاص یافته است.
ارژنگ در پایان از مدیران و مردم استان خواست تا با برنامهریزی فوری و برگزاری جلسه استانی در روزهای آتی، هماهنگی کامل انجام شود تا این بدرقه تاریخی همانند بدرقه امام راحل در تاریخ ثبت گردد.
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