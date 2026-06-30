به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمد سادات پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی روسای کمیتههای مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید اظهار کرد: این مراسم صرفاً یک بدرقه نیست، بلکه نمایش قدرت و انسجام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برابر افکار عمومی جهان است.
وی افزود: برگزاری باشکوه این مراسم میتواند تأثیر مهمی بر محاسبات دشمنان داشته باشد و به عنوان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شود، بنابراین همه دستگاهها و مجموعهها باید با تمام توان برای برگزاری هرچه باشکوهتر آن پای کار باشند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به مسئولیت کمیته تبلیغات و اطلاعرسانی در این برنامه عنوان کرد: در سطح کشور دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب مسئولیت این بخش را بر عهده دارد و در استانها نیز این موضوع به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی واگذار شده است.
وی ادامه داد: پس از ابلاغ این مسئولیت، مکاتبات لازم با فرمانداریهای استان انجام شده و هماهنگیهای اولیه برای اجرای برنامههای تبلیغی و اطلاعرسانی در شهرستانها صورت گرفته است.
حجتالاسلام سادات با اشاره به اهمیت برنامههای پس از مراسم تشییع گفت: با توجه به حضور گسترده مردم و اعزام کاروانهای مختلف، باید تمرکز ویژهای بر برگزاری مراسمهای باشکوه در سطح استان پس از این رویداد داشته باشیم و برنامههای شهرستانی با حمایت و پشتیبانی لازم اجرا شود.
وی افزود: در حوزه اقلام فرهنگی، پوستر، بنر و دیگر ملزومات تبلیغاتی، نیازهای متعددی از سوی شهرستانها اعلام شده و انتظار میرود حمایت لازم برای تأمین این اقلام صورت گیرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با تأکید بر اهمیت کیفیت کاروانهای اعزامی به تهران گفت: افرادی که در قالب کاروانها اعزام میشوند باید توانایی مدیریت شرایط را داشته باشند؛ چراکه حضور افراد سالمند یا کسانی که نیازمند همراهی بیشتری هستند، بدون برنامهریزی ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.
وی با اشاره به ضرورت توجه به تنوع اجتماعی در ترکیب کاروانها تصریح کرد: این کاروانها باید نمادی از حضور همه اقشار مردم باشد و نباید محدود به گروههای خاص شود؛ چراکه مردم با سلایق و اقشار مختلف باید در این مراسم حضور داشته باشند.
حجتالاسلام سادات همچنین بر حضور روحانیون و مبلغان در کاروانها تأکید کرد و گفت: حضور یک مبلغ در هر اتوبوس میتواند در حوزه تبیین، پاسخگویی و مدیریت فرهنگی کاروانها نقش مؤثری داشته باشد و به مدیران کاروانها در ساماندهی بهتر کمک کند.
وی با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس این رویداد اظهار کرد: کمیته رسانه باید در کنار کاروانها حضور فعال داشته باشد و اطلاعرسانی دقیق و گستردهای از روند اعزام، حضور مردم و برنامههای مرتبط انجام شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: همه مجموعهها تلاش خواهند کرد تا حضور مردم استان در این مراسم تاریخی، باشکوه و در شأن جایگاه شهید و ملت ایران باشد.
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