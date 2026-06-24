محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: پس از چند روز هوای گرم از امروز سوم تیرماه تا پایان هفته شاهد کاهش نسبی دماهای صبحگاهی و روزانه در سطح استان خواهیم بود.
وی افزود: پیشبینی میشود برای روز پنجشنبه دماهای صبحگاهی و حداکثر دمای روزانه حدود ۳ تا ۴ درجه سلسیوس کاهش یابد که این امر منجر به خنکتر شدن هوای استان تا پایان هفته خواهد شد و البته با آغاز هفته آینده انتظار میرود دماها مجدداً یک تا دو درجه افزایش یابد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه آسمان استان در حال حاضر صاف و آفتابی است، به پدیده وزش باد اشاره کرد و گفت: در ساعات پیش رو افزایش سرعت باد و وزش باد نسبتاً شدید در برخی از نقاط استان پیشبینی میشود.
وی در خصوص وضعیت دمایی ایستگاههای هواشناسی در ۲۴ ساعت گذشته نیز گفت: در ایستگاه فرودگاه همدان کمینه دمای ۱۶ و بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس به ثبت رسیده است.
باقری شکیب ادامه داد: شهرستان بهار با حداقل دمای ۱۱ درجه خنکترین نقطه استان و شهرستانهای کبودرآهنگ، اسدآباد، فامنین و قهاوند با دمای ۳۷ درجه گرمترین نقاط استان در شبانهروز گذشته بودند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در ساعات گذشته در شهرستان ملایر نیز شاهد وزش باد شدید بودیم که سرعت آن در لحظاتی به بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت رسید.
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