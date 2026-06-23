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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

وزیر ارتباطات: قطع تلفن مشترکان تا عادی شدن شرایط شبکه بانکی تعلیق شد

وزیر ارتباطات: قطع تلفن مشترکان تا عادی شدن شرایط شبکه بانکی تعلیق شد

وزیر ارتباطات گفت: تا زمان عادی‌شدن کامل شرایط بانک‌ها، خدمات مشترکان تلفن همراه و ثابت به‌دلیل پرداخت‌نشدن قبوض، قطع نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه ایکس خود نوشت: در پی بروز اختلال در شبکهٔ بانکی کشور و به منظور تسهیل امور هموطنان، هماهنگی لازم با اپراتورهای تلفن ثابت و همراه به عمل آمد. بر این اساس، تا زمان عادی شدن کامل شرایط، خدمات مشترکان به دلیل پرداخت‌نشدن قبوض، قطع نخواهد شد.

وزیر ارتباطات: قطع تلفن مشترکان تا عادی شدن شرایط شبکه بانکی تعلیق شد

شرکت خدمات انفورماتیک دقایقی پیش در اطلاعیه ای اعلام کرد در پی بروز اختلال در سامانه‌های کارت‌محور بانک‌های ملی، صادرات و تجارت به دلیل حملات سایبری، ارائه برخی خدمات مبتنی بر کارت به‌صورت موقت متوقف شده است.

براساس اطلاعیه شرکت خدمات انفورماتیک، این اقدام با هدف جلوگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و حفاظت از داده‌ها و دارایی‌های مشتریان انجام شده است. این شرکت همچنین اعلام کرده تیم‌های فنی و متخصصان امنیت سایبری در حال رفع مشکلات ایجادشده هستند تا امکان بازگشت خدمات به شرایط عادی فراهم شود.

کد مطلب 6869038
مهتاب چابوک

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