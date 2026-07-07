کشف یک قبضه کلاشینکف در جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام مناجاتی از کشف یک قبضه اسلحه کلاشینکف در حوزه استحفاظی این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی جاسک در پی دریافت گزارش‌های اطلاعاتی مبنی بر نگهداری سلاح و مهمات و استفاده از آن در امر قاچاق مشروبات الکلی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند و بلافاصله اکیپ گشت خودرویی این یگان برای بررسی به محل اعزام شد.

فرمانده پایگاه دریابانی جاسک، افزود: مرزبانان پس از هماهنگی با مقام قضائی و با حضور در محل موفق به کشف یک قبضه اسلحه کلاشینکف به همراه یک تیغه خشاب خالی مربوطه شدند.

سرهنگ مناجاتی، خاطرنشان کرد: شناسایی و دستگیری متهمان متواری در دستور کار اطلاعاتی این پایگاه قرار دارد.