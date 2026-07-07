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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

کشف یک قبضه کلاشینکف در جاسک

کشف یک قبضه کلاشینکف در جاسک

جاسک - فرمانده پایگاه دریابانی جاسک از کشف یک قبضه اسلحه کلاشینکف در این شهرستان خبر داد و گفت: شناسایی و دستگیری متهمان متواری در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام مناجاتی از کشف یک قبضه اسلحه کلاشینکف در حوزه استحفاظی این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی جاسک در پی دریافت گزارش‌های اطلاعاتی مبنی بر نگهداری سلاح و مهمات و استفاده از آن در امر قاچاق مشروبات الکلی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند و بلافاصله اکیپ گشت خودرویی این یگان برای بررسی به محل اعزام شد.

فرمانده پایگاه دریابانی جاسک، افزود: مرزبانان پس از هماهنگی با مقام قضائی و با حضور در محل موفق به کشف یک قبضه اسلحه کلاشینکف به همراه یک تیغه خشاب خالی مربوطه شدند.

سرهنگ مناجاتی، خاطرنشان کرد: شناسایی و دستگیری متهمان متواری در دستور کار اطلاعاتی این پایگاه قرار دارد.

کد مطلب 6881491

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