به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح نظارت بر ذبح بهداشتی و شرعی دام‌های قربانی ماه محرم با هدف تأمین گوشت سالم و حلال در حال اجرا است.

وی افزود: برای پیشگیری از انتقال بیماری‌های مشترک به‌ویژه تب کریمه‌کنگو، توصیه می‌شود گوشت دام‌های قربانی به مدت ۲۴ ساعت در دمای صفر تا چهار درجه نگهداری و از ذبح دام‌های دارای علائم بیماری خودداری شود.

رضایی تصریح کرد: نظارت رایگان ۱۷ گروه ثابت و ۱۷ گروه سیار بر فرآیند ذبح بهداشتی و شرعی دام‌های قربانی عزاداران حسینی در ایام ماه محرم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این گروه‌ها با حضور ۱۴ دکتر دامپزشک، ۲۶ بازرس بهداشتی گوشت و ۱۱ ناظر شرعی، در قالب طرح تشدید نظارت دامپزشکی، بر ذبح دام‌های نذری نظارت کامل دارند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی تاکید کرد: هماهنگی‌های لازم برای فعالیت کشتارگاه‌های استان مرکزی در روزهای تاسوعا و عاشورا با هدف ذبح بهداشتی دام‌های قربانی و پیشگیری از انتقال بیماری‌های دامی به انسان انجام شده است.

وی افزود: شهروندان هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی باید به برچسب مشخصات و مهر دامپزشکی توجه کرده و هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش کنند.

رضایی بیان کرد: رعایت بهداشت فردی و استفاده از وسایل حفاظت فردی از جمله ماسک و دستکش هنگام تماس با دام زنده، لاشه و آلایش دامی مورد تأکید است.

وی گفت: با توجه به اجرای طرح نظارت بهداشتی در ایام محرم، دامپزشکی استان مرکزی از شهروندان خواست ضمن پرهیز از ذبح دام در معابر عمومی، فرآیند قربانی را صرفاً در کشتارگاه‌های مجاز و تحت نظارت کارشناسان انجام دهند تا سلامت عمومی و امنیت غذایی جامعه بیش از پیش تضمین شود.