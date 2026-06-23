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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

استقرار ۵۱ گروه دامپزشکی برای نظارت بر ذبح دام‌های نذری در مرکزی

استقرار ۵۱ گروه دامپزشکی برای نظارت بر ذبح دام‌های نذری در مرکزی

اراک- رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی استان مرکزی گفت: همزمان با ایام محرم، طرح تشدید نظارت دامپزشکی بر ذبح دام‌های قربانی در این استان با استقرار ۵۱ گروه تخصصی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح نظارت بر ذبح بهداشتی و شرعی دام‌های قربانی ماه محرم با هدف تأمین گوشت سالم و حلال در حال اجرا است.

وی افزود: برای پیشگیری از انتقال بیماری‌های مشترک به‌ویژه تب کریمه‌کنگو، توصیه می‌شود گوشت دام‌های قربانی به مدت ۲۴ ساعت در دمای صفر تا چهار درجه نگهداری و از ذبح دام‌های دارای علائم بیماری خودداری شود.

رضایی تصریح کرد: نظارت رایگان ۱۷ گروه ثابت و ۱۷ گروه سیار بر فرآیند ذبح بهداشتی و شرعی دام‌های قربانی عزاداران حسینی در ایام ماه محرم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این گروه‌ها با حضور ۱۴ دکتر دامپزشک، ۲۶ بازرس بهداشتی گوشت و ۱۱ ناظر شرعی، در قالب طرح تشدید نظارت دامپزشکی، بر ذبح دام‌های نذری نظارت کامل دارند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی تاکید کرد: هماهنگی‌های لازم برای فعالیت کشتارگاه‌های استان مرکزی در روزهای تاسوعا و عاشورا با هدف ذبح بهداشتی دام‌های قربانی و پیشگیری از انتقال بیماری‌های دامی به انسان انجام شده است.

وی افزود: شهروندان هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی باید به برچسب مشخصات و مهر دامپزشکی توجه کرده و هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش کنند.

رضایی بیان کرد: رعایت بهداشت فردی و استفاده از وسایل حفاظت فردی از جمله ماسک و دستکش هنگام تماس با دام زنده، لاشه و آلایش دامی مورد تأکید است.

وی گفت: با توجه به اجرای طرح نظارت بهداشتی در ایام محرم، دامپزشکی استان مرکزی از شهروندان خواست ضمن پرهیز از ذبح دام در معابر عمومی، فرآیند قربانی را صرفاً در کشتارگاه‌های مجاز و تحت نظارت کارشناسان انجام دهند تا سلامت عمومی و امنیت غذایی جامعه بیش از پیش تضمین شود.

کد مطلب 6869061

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