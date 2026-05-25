فتاحی: ۳۶ گروه نظارتی روز عید قربان ناظر ذبح دام در مرکزی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتاحی اظهار کرد: گروههای ثابت و سیار نظارتی روز عید قربان متشکل از ۶۳ نفر دامپزشک، بازرس بهداشت گوشت و ناظر ذبح شرعی وظیفه کنترل و نظارت بهداشتی و شرعی بر کشتار دامها در روز عید قربان را در استان مرکزی برعهده دارند.
وی ادامه داد: ذبح دام در روز عید قربان امسال تنها در کشتارگاههای استان مرکزی انجام شده و ۳۰ گروه ثابت و سیار نظارتی ذبح شرعی برای بازرسی و نظارت بهداشتی و شرعی بر دامهای قربانی در روز عید قربان از ساعت ۶ صبح تا ۱۴ ظهر در این محلها مستقر و آماده خدمت رسانی به مردم استان هستند.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی بیان کرد: به منظور جلوگیری از انتشار بیماریهای مشترک خطرناک بین انسان و دام از جمله تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و تب مالت، نیاز است مردم از هرگونه ذبح دام در منزل، معابر و خارج از کشتارگاه به شدت خودداری کرده و ذبح دامها در کشتارگاه ها و زیر نظر بازرسان شرعی و بهداشتی این اداره کل انجام شود.
وی ضمن تقدیر از همکاری های کمیته امداد و بهزیستی استان در راستای کشتار بهداشتی و ارائه گوشت بسته بندی به مدد جویان، محل استقرار گروههای ثابت ناظر بهداشتی و شرعی را در کشتارگاهها و ادارات دامپزشکی شهرستان ها عنوان کرد.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی افزود: با توجه به احتمال انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام از جمله تب خونریزیدهنده کریمه کنگو(CCHF ) توصیه میشود مردم قبل از مصرف، گوشت دامهای قربانی را به مدت حداقل ۲۴ ساعت در دمای صفر تا چهار درجه سانتیگراد نگهداری کنند.
فتاحی گفت: مردم میتوانند در صورت نیاز با شماره تلفن ۱۵۱۲ (سامانه اطلاع رسانی و پاسخگویی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی) و یا شماره تلفن اداره دامپزشکی شهرستانها تماس حاصل کنند.
