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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

استقرار ۴۵ اکیپ دامپزشکی در تاسوعا و عاشورا برای نظارت بر نذورات

استقرار ۴۵ اکیپ دامپزشکی در تاسوعا و عاشورا برای نظارت بر نذورات

تهران- مدیرکل دامپزشکی استان تهران از اجرای طرح نظارت بهداشتی در ایام تاسوعا و عاشورا خبر داد و گفت: ۴۵ اکیپ ثابت و سیار با حضور بیش از ۸۰ بازرس بر ذبح دام‌های نذری نظارت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اعلام اجرای طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی و شرعی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار کرد: این طرح با هدف تأمین سلامت نذورات و پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در سراسر استان تهران اجرا می‌شود.

وی افزود: در قالب این برنامه، ۲۰ اکیپ ثابت و ۲۵ اکیپ سیار متشکل از بیش از ۸۰ بازرس بهداشتی و دامپزشک به همراه ناظران شرعی، بر روند ذبح دام و توزیع فرآورده‌های خام دامی نظارت خواهند داشت.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران با تأکید بر لزوم رعایت اصول بهداشتی در ذبح دام‌های نذری گفت: شهروندان و هیأت‌های مذهبی باید از کشتار دام در معابر عمومی، منازل و محل‌های غیرمجاز خودداری کرده و ذبح دام را صرفاً در کشتارگاه‌های مجاز انجام دهند.

شریعتی با اشاره به اهمیت خرید دام از مراکز مجاز افزود: دام‌های نذری باید از میادین تحت نظارت دامپزشکی تهیه شود و گوشت قربانی پیش از مصرف حداقل ۲۴ ساعت در دمای مناسب نگهداری شود.

وی استفاده از دستکش در تمامی مراحل ذبح و فرآوری گوشت را ضروری دانست و تصریح کرد: افرادی که دارای زخم یا خراش پوستی هستند نباید با دام زنده یا لاشه تماس داشته باشند.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران همچنین بر لزوم پخت کامل گوشت و رعایت اصول بهداشتی در نگهداری و شست‌وشوی تجهیزات تأکید کرد.

شریعتی در پایان با اشاره به آماده‌باش اکیپ‌های دامپزشکی گفت: شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف بهداشتی در زمینه عرضه فرآورده‌های خام دامی را از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهند و این طرح با هدف ارتقای سلامت عمومی و تأمین امنیت غذایی اجرا می‌شود.

کد مطلب 6869219

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