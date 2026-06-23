استقرار ۴۵ اکیپ دامپزشکی در تاسوعا و عاشورا برای نظارت بر نذورات

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اعلام اجرای طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی و شرعی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار کرد: این طرح با هدف تأمین سلامت نذورات و پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در سراسر استان تهران اجرا می‌شود.

وی افزود: در قالب این برنامه، ۲۰ اکیپ ثابت و ۲۵ اکیپ سیار متشکل از بیش از ۸۰ بازرس بهداشتی و دامپزشک به همراه ناظران شرعی، بر روند ذبح دام و توزیع فرآورده‌های خام دامی نظارت خواهند داشت.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران با تأکید بر لزوم رعایت اصول بهداشتی در ذبح دام‌های نذری گفت: شهروندان و هیأت‌های مذهبی باید از کشتار دام در معابر عمومی، منازل و محل‌های غیرمجاز خودداری کرده و ذبح دام را صرفاً در کشتارگاه‌های مجاز انجام دهند.

شریعتی با اشاره به اهمیت خرید دام از مراکز مجاز افزود: دام‌های نذری باید از میادین تحت نظارت دامپزشکی تهیه شود و گوشت قربانی پیش از مصرف حداقل ۲۴ ساعت در دمای مناسب نگهداری شود.

وی استفاده از دستکش در تمامی مراحل ذبح و فرآوری گوشت را ضروری دانست و تصریح کرد: افرادی که دارای زخم یا خراش پوستی هستند نباید با دام زنده یا لاشه تماس داشته باشند.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران همچنین بر لزوم پخت کامل گوشت و رعایت اصول بهداشتی در نگهداری و شست‌وشوی تجهیزات تأکید کرد.

شریعتی در پایان با اشاره به آماده‌باش اکیپ‌های دامپزشکی گفت: شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف بهداشتی در زمینه عرضه فرآورده‌های خام دامی را از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهند و این طرح با هدف ارتقای سلامت عمومی و تأمین امنیت غذایی اجرا می‌شود.