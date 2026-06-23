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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

بهره برداری از جاده قدیم روستای جواش مرند

بهره برداری از جاده قدیم روستای جواش مرند

مرند- جاده قدیم روستای جواش مرند به طول ۲ کیلومتر و ۵۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله حبیب زاده روز سه شنبه با بیان اینکه ساخت جاده قدیم روستای جواش جزو مطالبات چندین ساله اهالی منطقه بود گفت: با بهره برداری از این جاده مسیر عبور و مرور شهروندان کوتاه‌تر، ایمن‌تر و دسترسی اهالی به مسیرهای ارتباطی آسان‌تر شد.

وی ادامه داد: طول این مسیر ۲ کیلومتر و ۵۰۰ متر است که برای زیرسازی و آسفالت آن بیش از ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت توسعه راه‌های روستایی اظهار کرد: تکمیل زیرساخت‌های عمرانی و پاسخ به مطالبات مردم از اولویت‌های اصلی است و پیگیری طرح های مورد نیاز شهرستان با جدیت ادامه دارد.

کد مطلب 6869062

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