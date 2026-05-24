به گزارش خبرنگار مهر، آئین بهره‌برداری و حرکت ناوگان نوین کتابخانه‌های سیار به مناطق کم‌برخوردار و بدون کتابخانه شهرستان‌های میانه و مرند، صبح یکشنبه همزمان با سالروز فتح خرمشهر با هدف تحقق عدالت فرهنگی و گسترش دسترسی همگانی به دانش، با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، پروین اشراقی اسکوئی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری و اسد بابایی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در مقابل عمارت استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد.

کتابخانه سیار، پلی به سوی روشنایی برای روستاهای دورافتاده

بهرام سرمست در این آیین، کتاب را بنیان توسعه پایدار دانست و تصریح کرد: پیشرفت استان، هرگز محدود به پروژه‌های عمرانی و اقتصادی نمی‌شود؛ بلکه توجه به بُعد فرهنگی در نقاط دوردست، از اولویت‌های غیرقابل انکار دولت و استانداری است.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: کتابخانه‌های سیار، راهکاری مؤثر برای کاستن از نابرابری دسترسی به دانش بوده و نباید اجازه دهیم هیچ شهروند آذربایجان شرقی به‌دلیل فاصله از مراکز شهری، از نعمت مطالعه محروم بماند.

وی ضمن قدردانی از رویکردهای نوآورانه اداره کل کتابخانه‌های استان در جذب اقشار مختلف به کتابخانه‌ها، ابراز امیدواری کرد: این ناوگان با اجرای برنامه‌های جنبی چون قصه‌گویی، مسابقات کتابخوانی و تمرکز ویژه بر تقویت عادت مطالعه در کودکان، شور و نشاط فرهنگی را به روستاها بازگردانده و نسلی آگاه و کتابخوان برای آینده استان تربیت کند.

ناوگان سیار استان به ۶ دستگاه رسید

اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی، در حاشیه این مراسم، با اشاره به نقش راهبردی این طرح در محرومیت‌زدایی فرهنگی، اعلام کرد: با اضافه شدن دو دستگاه کامیونت مدرن به چرخه خدمات سیار، هم‌اکنون شمار ناوگان کتابخانه‌های سیار استان به شش دستگاه افزایش یافته که گامی بلند در مسیر عدالت اطلاع‌رسانی و دسترسی به منابع دانش محسوب می‌شود.

وی با ارائه آماری از وضعیت کشوری، گفت: در حال حاضر ۷۸ دستگاه کتابخانه سیار در سراسر ایران فعال است و آذربایجان شرقی با تقویت مستمر ناوگان خود، سهم شایانی در ترویج فرهنگ کتابخوانی در مناطق روستایی و بدون کتابخانه ایفا می‌کند.

بابایی در تشریح کارکردهای این خودروها، خاطرنشان کرد: هر دستگاه کتابخانه سیار، توان پوشش ۷ تا ۱۵ نقطه خدماتی فاقد کتابخانه ثابت را دارد. این خودروها صرفاً مخزن سیار کتاب نیستند، بلکه پایگاه‌های فرهنگیِ پویایی هستند که با اجرای برنامه‌های متنوع ترویجی و آموزشی، شکاف دسترسی به دانش در مناطق دورافتاده را از میان برمی‌دارند.

وی با تأکید بر صرفه‌جویی و بهره‌وری بالای این رویکرد در شرایط کنونی افزود: در شرایطی که محدودیت‌های بودجه‌ای، ساخت و تجهیز ساختمان‌های فیزیکی جدید را با دشواری همراه کرده، گسترش ناوگان خودرویی به‌عنوان راهکاری اقتصادی و کارآمد شناخته می‌شود.

بابایی گفت: کتابخانه‌های سیار این امکان را فراهم می‌آورند که با کمترین هزینه، بالاترین بازدهی فرهنگی را در مناطقی داشته باشیم که ایجاد کتابخانه ثابت در آنها مقرون‌به‌صرفه نیست یا زیرساخت‌های لازم را ندارند.