۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

جان‌باختن راننده خودروی کنسولی جمهوری آذربایجان در محور مرند- جلفا

تبریز- رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی از جان باختن راننده خودروی کنسولی آذربایجان با پلاک دیپلماتیک کشور آذربایجان در محور مرند-جلفا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب آبراهه روز یکشنبه با تشریح جزئیات سانحه محور مرند ـ جلفا اظهار کرد: ساعت ۱۲:۵۰ روز شنبه دوم خرداد، یک فقره تصادف فوتی در حوزه استحفاظی پاسگاه پلیس‌راه مرند، در محور مرند ـ جلفا رخ داد.

وی در ادامه افزود: این حادثه میان یک دستگاه سواری کیا اسپورتیج با پلاک دیپلماتیک و یک دستگاه کامیون میکسر حمل بتن رخ داد که برابر بررسی‌های اولیه، کامیون در حاشیه راه متوقف بوده است.

به گفته وی، «رامیل عمران اف» راننده خودروی کیا با انحراف از جاده و با برخورو با وسیله نقلیه پارک شده در خارج از جاده تصادف کرده است.

