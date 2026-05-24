به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب آبراهه روز یکشنبه با تشریح جزئیات سانحه محور مرند ـ جلفا اظهار کرد: ساعت ۱۲:۵۰ روز شنبه دوم خرداد، یک فقره تصادف فوتی در حوزه استحفاظی پاسگاه پلیس‌راه مرند، در محور مرند ـ جلفا رخ داد.

وی در ادامه افزود: این حادثه میان یک دستگاه سواری کیا اسپورتیج با پلاک دیپلماتیک و یک دستگاه کامیون میکسر حمل بتن رخ داد که برابر بررسی‌های اولیه، کامیون در حاشیه راه متوقف بوده است.

به گفته وی، «رامیل عمران اف» راننده خودروی کیا با انحراف از جاده و با برخورو با وسیله نقلیه پارک شده در خارج از جاده تصادف کرده است.