به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند در دیدار با عزتالله حبیبزاده، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت آزادراه تبریز–مرند و برنامههای پیشرو برای تکمیل این محور مهم ارتباطی را مورد بررسی قرار داد.
بازوند در این نشست با اشاره به جایگاه آزادراه تبریز–مرند در شبکه حملونقل شمالغرب کشور اظهار کرد: این مسیر یکی از محورهای مهم ارتباطی استان آذربایجان شرقی است و تکمیل آن میتواند نقش مؤثری در ارتقای ایمنی تردد، کاهش زمان سفر و تقویت ارتباطات منطقهای ایفا کند.
وی افزود: در راستای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش ظرفیت این محور، پیگیریهای لازم برای واگذاری محدوده کیلومتر صفر تا ۱۳ پروژه از سوی سازمان راهداری و حملونقل جادهای بهمنظور اجرای عملیات تعریض و بهسازی در حال انجام است و نهایی شدن فرآیند واگذاری از طریق شرکت احداث و معاونت آزادراهها دنبال میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: درباره ادامه اجرای آزادراه تبریز–مرند در محدوده کیلومتر ۴۶ تا ۶۴ نیز بحث و بررسی و مقرر شد گزینههای اجرایی موجود توسط مشاور پروژه بررسی و گزارش مربوطه ارائه شود تا زمینه تصمیمگیری برای ادامه عملیات اجرایی فراهم شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تعیین تکلیف محدوده کیلومتر ۴۶ تا ۶۴ آزادراه تبریز–مرند نیز در دستور کار قرار دارد و گزینههای مختلف اجرایی برای ادامه این بخش از پروژه در حال بررسی است تا پس از ارائه گزارشهای کارشناسی، تصمیمات لازم برای پیشبرد عملیات اجرایی اتخاذ شود.
بازوند همچنین از نزدیک شدن زمان بهرهبرداری از بخشی دیگر از این آزادراه خبر داد و گفت: محدوده کیلومتر ۳۷ تا ۴۶ پروژه پس از تکمیل اقدامات اجرایی و آمادهسازیهای نهایی، تا پایان شهریورماه سال جاری زیر بار ترافیک خواهد رفت و در اختیار مردم قرار میگیرد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور تأکید کرد: شرکت ساخت و توسعه با همکاری نمایندگان مجلس، دستگاههای اجرایی و مجموعه عوامل فنی پروژه، تکمیل طرحهای نیمهتمام و بهرهبرداری از بخشهای آماده را با جدیت دنبال میکند تا مردم منطقه هرچه سریعتر از مزایای این زیرساختها بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: تسریع در تعیین تکلیف بخشهای باقیمانده پروژه و رفع موانع اجرایی، از مهمترین اولویتهای پیشروی این آزادراه است و روند پیگیریها تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
شایان ذکر است، آزادراه تبریز–مرند در بخشی از مسیر کریدور بینالمللی آزادراه آسیایی قرار دارد؛ مسیری فرامرزی که از ژاپن تا بلغارستان امتداد یافته و در ایران نیز از مرز دوغارون تا مرز بازرگان ادامه پیدا میکند و نقش مهمی در جابهجایی کالا و ترانزیت بینالمللی ایفا میکند.
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