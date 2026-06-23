غفلت تاریخی در معرفی تمدن ری باید جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، ظهر سه‌شنبه، در دیدار با حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، اظهار کرد: در ادبیات تاریخی کشور درباره تمدن‌های مختلف ایران سخن بسیار گفته شده، اما تمدن ری کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که این شهر از کهن‌ترین کانون‌های تمدنی کشور با هویتی مستقل و ریشه‌دار به شمار می‌رود.

وی افزود: زمانی که تهران هنوز شکل نگرفته بود، ری یکی از مهم‌ترین مراکز تمدنی، فرهنگی و سیاسی ایران محسوب می‌شد و هویت تاریخی پایتخت نیز ریشه در تاریخ و تمدن این شهر دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر ضرورت جبران این غفلت تاریخی گفت: بازتعریف جایگاه ری در حافظه تاریخی ایرانیان نیازمند اقدامات جدی در حوزه‌های پژوهش، آموزش، فرهنگ‌سازی و تولید محتوا است.

صالحی‌امیری با اشاره به اهمیت انتقال هویت تاریخی به نسل‌های آینده اظهار داشت: تمدن ری باید در کتاب‌های درسی، پژوهش‌های دانشگاهی و منابع آموزشی کشور بازنمایی شود تا دانش‌آموزان و دانشجویان با این پیشینه ارزشمند آشنا شوند.

وی همچنین ظرفیت‌های علمی و پژوهشی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) را ارزشمند توصیف کرد و افزود: دستاوردهای علمی، فرهنگی و پژوهشی این مجموعه باید در سطح ملی معرفی شود تا امکان بهره‌گیری بیشتر مراکز علمی و دانشگاهی از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه به جایگاه تاریخی قطار دودی اشاره کرد و گفت: نخستین قطار شهری ایران با هدف تسهیل زیارت حرم حضرت عبدالعظیم (ع) راه‌اندازی شد و احیای روایت تاریخی آن می‌تواند به معرفی بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرری کمک کند.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تاریخی و گردشگری منطقه ری خاطرنشان کرد: این منطقه به دلیل برخورداری از آثار تاریخی فراوان و موقعیت ممتاز فرهنگی، نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی جامع برای توسعه و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های خود است.