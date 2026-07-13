به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی عصر دوشنبه در نشست شورای سیاستگذاری یادواره سرداران و شهدای شهرستان دیر اظهار کرد: زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا ادامه راه جهاد و شهادت است و این مجالس، همان نقشی را ایفا می‌کنند که حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) پس از واقعه کربلا در تبیین پیام عاشورا بر عهده داشتند.

وی با بیان اینکه بزرگداشت شهدا یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی نیز هست، افزود: اگر امروز اسلام، انقلاب اسلامی و ملت ایران در جهان با عزت شناخته می‌شوند، بخش مهمی از این عزت مرهون خون شهدا، ایثار جانبازان، آزادگان و صبر خانواده‌های معظم شهداست. بنابراین تجلیل از این بزرگان، در حقیقت پاسداشت ریشه‌های عزت و اقتدار ملی است.

امام جمعه دیّر با بیان اینکه شهدا مایه عزت و اقتدار اسلام و انقلاب هستند، افزود: هر آنچه امروز ملت ایران در عرصه عزت، استقلال و مقاومت در اختیار دارد، مرهون خون شهدا، ایثار رزمندگان و صبر خانواده‌های معظم شهداست.

وی فلسفه برگزاری یادواره‌ها را ترویج فرهنگ ایثار و مقابله با فراموشی نام شهدا دانست و گفت: دشمن در جنگ نرم به‌دنبال تصرف ذهن مردم بویژه نسل جوان و دور کردن آنها از آرمان‌های انقلاب و روحیه جهاد و مقاومت است.

حسینی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین کارکردهای یادواره‌های شهدا، انتقال مفاهیم فداکاری، ایثار و مجاهدت به نسل امروز و معرفی شهدا به‌عنوان الگوهای حقیقی برای نوجوانان و جوانان است.

وی با اشاره به شرایط روز جامعه بیان کرد: یکی از عوامل مهم تاب‌آوری مردم در برابر تهدیدها و فشارهای دشمن، فرهنگ شهادت است و همین روحیه موجب شده مردم در صحنه بمانند و از مقاومت حمایت کنند.

امام‌جمعه دیّر درباره شیوه برگزاری این برنامه‌ها گفت: برگزاری مراسم‌های نمادین به‌تنهایی کافی نیست و یادواره‌ها باید محتوایی عمیق، اقناعی و اثرگذار داشته باشند تا بتوانند ذهن و دل مخاطبان را درگیر کنند.

حسینی خاطرنشان کرد: در این برنامه‌ها باید انگیزه اصلی شهدا، یعنی ایمان، انجام تکلیف دینی، دفاع از ارزش‌های الهی و جهاد در راه خدا، به‌روشنی تبیین شود و از هرگونه تحریف یا سطحی‌نگری پرهیز شود.

وی در پایان گفت: شهدا سند افتخار، شرف و هویت ملت ایران هستند و هرچه یاد و راه آنان در جامعه زنده‌تر بماند، انسجام، مقاومت و پایداری جامعه نیز تقویت خواهد شد.