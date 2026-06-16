محرم؛ نقطه اوج تاریخ در نبرد حق و باطل

خبرگزاری مهر، گروه استانها: تاریخ بشریت همواره شاهد تقابل حق و باطل بوده است اما در این میان، ماه محرم و واقعه عاشورا جایگاهی بیبدیل و استثنایی دارد.
محرم، ماه بازخوانیِ ایستادگی در برابر ظلم و تجلی عالیترین فضایل انسانی است، امام حسین (ع) و یاران باوفایش در این ماه، با نثار جان خویش در راه رضای پروردگار، به جهانیان آموختند که زندگیِ با ذلت، چیزی جز مرگ نیست و مرگِ در راه حق، عین حیات و جاودانگی است.
با حلول ماه محرم، فرصتی دوباره فراهم میآید تا با تامل در فلسفه قیام حسینی، درسهای بزرگی چون وفاداری، ایثار، امر به معروف و نفی ستم را در متن زندگی امروزی خود مرور و پیادهسازی کنیم.
ضرورت حمایت از آیینهای مذهبی در ساوه و زرندیه
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد :ماه محرم یکی از مهمترین مقاطع فرهنگی و مذهبی در جامعه اسلامی و فرصتی ارزشمند برای تبیین فرهنگ ایثار، آزادگی و ظلمستیزی است که در نهضت عاشورا متجلی شد.
حجت الاسلام محمد سبزی افزود: مردم مؤمن و ولایتمدار ساوه و زرندیه نیز هر ساله با برگزاری باشکوه مراسم عزاداری، ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نشان میدهند.
وی با اشاره به پیشرفت آیینهای سنتی مانند تعزیه در این منطقه گفت:تعزیهخوانی یکی از میراثهای ارزشمند فرهنگی و مذهبی کشور است که در بسیاری از مناطق از جمله ساوه و زرندیه سابقهای طولانی دارد، حفظ و تقویت این هنر آیینی نیازمند حمایت و ایجاد زیرساختهای مناسب است که در این راستا پیگیریهایی برای فراهم شدن مکان مناسب جهت اجرای برنامههای تعزیه و آیینهای مذهبی انجام شده تا این سنت ارزشمند با کیفیت بهتری ادامه پیدا کند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با تاکید بر همراهی دستگاه های اجرایی با هیئت های مذهبی گفت: هیئتهای مذهبی نقش بسیار مهمی در ترویج فرهنگ عاشورا دارند و بخش قابل توجهی از فعالیتهای فرهنگی جامعه توسط همین مجموعههای مردمی انجام میشود.
وی تاکید کرد: انتظار است دستگاههای فرهنگی و اجرایی ساوه همکاری لازم را برای تسهیل فعالیت هیئتها داشته باشند چرا که حمایت از این مجموعهها در چارچوب قانون میتواند به برگزاری هرچه باشکوهتر مراسمهای محرم کمک کند.
حجتالاسلام سبزی افزود:مردم مؤمن این منطقه همواره در برگزاری آیینهای مذهبی پیشگام بودهاند و این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید حفظ شود و امید است آیینهای عزاداری امسال نیز با حفظ معنویت، نظم و همدلی برگزار شود و پیام قیام امام حسین (ع) بیش از پیش در جامعه تبیین شود.
محرم فریاد بلند عدالتخواهی علیه جریانهای ظالم است
امام جمعه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: قیام عاشورا الهامبخش آزادیخواهان و عدالتطلبان در طول تاریخ بوده و پیام آن ایستادگی در برابر ظلم و ستم است.
حجت الاسلام جعفر رحیمی افزود: آنچه ملت ایران را اکنون در مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان مصممتر میکند، الهام گرفتن از فرهنگ عاشورا و آموزههای قیام امام حسین(ع) است.
امام جمعه ساوه با بیان اینکه عاشورا درس عزت، آزادگی و مقاومت را به بشریت آموخت، تصریح کرد: سازش و تسلیم در برابر ظالمان در مکتب اسلام جایی ندارد و ملتهای آزاده با الهام از نهضت حسینی در برابر ظلم ایستادگی میکنند.
امام جمعه ساوه گفت: یکی از رسالتهای اصلی هیئتهای مذهبی، جهاد تبیین و روایت صحیح از حماسههای تاریخی و انقلابی است و باید اذعان کرد در طول انقلاب اسلامی هیئتهای مذهبی و مداحان خوش درخشیدند و علاوه بر تربیت مجاهدان و حماسهسازان در روایتگری و جهاد تبیین عملکرد موثری داشتند.
حجت الاسلام رحیمی گفت: در شرایطی که دشمنان انقلاب خانواده و ارزشهای اسلامی را مورد هدف قرار دادند هیئتهای مذهبی باید نقش خود را در تقویت کانون خانواده به خوبی ایفا کنند از این رو تبلیغ و تبیین با رویکرد ابتکار و خلاقیت باید مورد توجه هیئتهای مذهبی باشد.
وی با بیان اینکه ملت ایران با غیرت دینی و فرهنگ "ما میتوانیم" بزرگترین دستاوردها را به ماندگار گذاشتند، افزود: انتظار است با جهاد تبیین، فرهنگها و حماسههای هویتساز، به خوبی برای نسل جدید تبیین شود و از این رو هیئتهای مذهبی که کانون فعالیتهای دینی و مذهبی آحاد مردم هستند نقش مهمی در مردمی بودن جهاد تبیین دارند.
وی گفت: هیئتهای مذهبی باید کانون تربیت جوانان و نوجوانان در تراز انقلاب اسلامی باشند و به طور حتم با تحقق جهاد تبیین، انقلاب اسلامی با اقتدار در دهه پنجم به سمت تشکیل تمدن اسلامی حرکت میکند.
بانوان طلایهداران تبیین فرهنگ عاشورا و احیای ارزشهای اصیل اسلامی هستند
مدیر حوزه علمیه خواهران ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر بر نقش محوری بانوان در انتقال پیامهای انسانساز قیام امام حسین (ع) تأکید کرد و گفت: این ماه فرصتی طلایی برای تعمیق باورهای دینی و ارتقای سطح بینش فرهنگی جامعه است.
نجیبهخاتون کرمی افزود: محرم، ماهِ شور و شعور و بستری برای تبلور ارزشهای متعالی اسلام است و در مکتب اهلبیت (ع)، واقعه عاشورا صرفاً یک رخداد تاریخی نیست، بلکه جریانی پویا و جاری است که میتواند هر لحظه، چراغ راه هدایت برای بشریت باشد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه بانوان در نهضت حسینی بیان کرد: حضرت زینب (س) و حضرت سجاد (ع) با تبیین دقیق وقایع کربلا، اجازه ندادند پیام این حماسه در غبار توطئهها به فراموشی سپرده شود.
کرمی گفت: اکنون نیز رسالت ما در حوزههای علمیه و به ویژه برای بانوان مبلغه، الگوگیری از این سیره در جهاد تبیین است و موظفیم پیامهای عمیقِ عزت، حیا، ولایتمداری و ایثار را با زبانی روزآمد به نسل جدید منتقل کنیم.
مدیر حوزه علمیه خواهران ساوه افزود: در شرایطی که دشمنان با تهاجم فرهنگی به دنبال سست کردن بنیانهای خانواده و تضعیف باورهای دینی هستند، ماه محرم فرصتی بینظیر برای احیای دین در جامعه است. برگزاری جلسات معرفتی، نشستهای پرسش و پاسخ و ترویج سبک زندگی فاطمی و زینبی در ایام محرم، میتواند سدی در برابر هجمههای فکری باشد.
کرمی تصریح کرد: نقش بانوان در مدیریت هیئات مذهبی خانگی و برگزاری مراسمهای عزاداری، نقشی بیبدیل است و چنانچه این کانونهای کوچک خانگی با محتوای غنی، سخنرانیهای علمی و رویکردهای تربیتی همراه باشد، تأثیری عمیقتر از بسیاری از برنامههای کلان خواهد داشت و این مهم باید مورد توجه ویژه باشد که از شورِ حسینی به شعورِ حسینی برسیم و عزاداریها را به کلاس درسی برای شناخت امام زمان (عج) و آرمانهای انقلاب اسلامی تبدیل کنیم.
وی تصریح کرد: احیای دین دغدغهمند بودن نسبت به سرنوشت جامعه است که امید است تمامی بانوان و فعالان فرهنگی شهرستان ساوه در این ایام، با مطالعه عمیقتر سیره اهلبیت (ع) و ترویج ارزشهای اسلامی در محیط خانواده و اجتماع، بیش از پیش در مسیر بصیرتافزایی و ترویج اخلاق عاشورایی گام بردارند.
ماه محرم فرصتی برای احیای ارزشهای اصیل اسلامی و فرهنگی است
کارشناس فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: ماه محرم تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه مدرسهای بزرگ برای تربیت انسانهایی آگاه، مسئول و پایبند به ارزشهای الهی است،واقعه عاشورا الگویی ماندگار از ایستادگی در برابر ظلم و پاسداری از کرامت انسانی به شمار میرود.
عاطفه عسگری افزود: پیام نهضت امام حسین(ع) محدود به زمان و مکان خاصی نیست و در هر دورهای میتواند الهامبخش حرکتهای اصلاحگرانه و اخلاقمحور در جامعه باشد، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی دقیق و عمیق این پیامها هستیم تا بتوانیم آنها را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار بگیریم.
وی با تأکید بر نقش خانوادهها، هیئات مذهبی و مراکز فرهنگی در تبیین صحیح مفاهیم عاشورایی تصریح کرد: انتقال ارزشهای محرم به نسل جوان باید همراه با آگاهیبخشی، استدلال و پاسخگویی به پرسشهای آنان باشد، اگر مفاهیم ایثار، آزادگی و مسئولیتپذیری بهدرستی تبیین شود، میتواند زمینهساز ارتقای اخلاق اجتماعی و همبستگی فرهنگی شود.
وی ادامه داد: آیینهای عزاداری، علاوه بر جنبه معنوی، کارکرد فرهنگی و اجتماعی نیز دارند و میتوانند بستری برای تقویت روحیه همدلی، کمک به نیازمندان و گسترش فعالیتهای خیرخواهانه باشند،احیای سنتهای اصیل و پرهیز از خرافات، ازمهمترین اقداماتی است که باید مورد توجه برگزارکنندگان مراسم قرار گیرد.
این فعال فرهنگی تصریح کرد: ماه محرم یادآور مسئولیت همگانی ما در پاسداشت حقیقت و عدالت است، اگر بتوانیم پیام عاشورا را در رفتار و تصمیمهای روزمره خود جاری کنیم، گام مهمی در مسیر احیای دین و تقویت هویت فرهنگی و اسلامی برداشتهایم.
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