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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰

ریابکوف: شاهد نزدیک شدن آمریکا به سیاست‌های ضدروسی هستیم

ریابکوف: شاهد نزدیک شدن آمریکا به سیاست‌های ضدروسی هستیم

معاون وزیر خارجه روسیه در سخنانی اعلام کرد: شاهد فاصله گرفتن آمریکا از چارچوب انکوریج در مورد اوکراین و نزدیک‌ شدن به سیاست‌های ضدروسی متحدانش در اروپا هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: هیچ گفتگویی با آمریکا در مورد ثبات راهبردی جریان ندارد و هیچ چشم‌ اندازی هم برای آغاز این گفتگوها در آینده نزدیک وجود ندارد.

معاون وزیر خارجه روسیه در این خصوص گفت: گفتگوی سازنده در مورد مسائل مربوط به ثبات راهبردی مستلزم شرایط مشخص است. روسیه شاهد فاصله گرفتن ایالات متحده از چارچوب انکوریج (نشست میان پوتین و ترامپ در آلاسکا) در مورد اوکراین و نزدیک‌ شدن به سیاست‌ های ضدروسی متحدانش در اروپا است.

سرگئی ریابکوف سپس اضافه کرد که مسکو پیشتر نیز موضع خود را درباره اوکراین و گفتگوهای دیپلماتیک در این خصوص اعلام کرده است.

کد مطلب 6869133

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