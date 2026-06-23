به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: هیچ گفتگویی با آمریکا در مورد ثبات راهبردی جریان ندارد و هیچ چشم‌ اندازی هم برای آغاز این گفتگوها در آینده نزدیک وجود ندارد.

معاون وزیر خارجه روسیه در این خصوص گفت: گفتگوی سازنده در مورد مسائل مربوط به ثبات راهبردی مستلزم شرایط مشخص است. روسیه شاهد فاصله گرفتن ایالات متحده از چارچوب انکوریج (نشست میان پوتین و ترامپ در آلاسکا) در مورد اوکراین و نزدیک‌ شدن به سیاست‌ های ضدروسی متحدانش در اروپا است.

سرگئی ریابکوف سپس اضافه کرد که مسکو پیشتر نیز موضع خود را درباره اوکراین و گفتگوهای دیپلماتیک در این خصوص اعلام کرده است.