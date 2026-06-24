ریابکوف: نتایج مذاکرات ایران و آمریکا برای مسکو غیرمنتظره نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگئی ریابکوف درحاشیه نشست علمی - بین‌المللی «پرایماکوف» اظهار داشت که روسیه کانال‌های ارتباطی مستقیم و مستمری با تهران دارد و تمامی پرونده‌های دو جانبه و مسائل منطقه‌ای را با طرف ایرانی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

ریابکوف با اشاره به اینکه نتایج به‌ دست‌ آمده از توافق های اخیر میان ایران و آمریکا برای روسیه غافلگیرکننده نبوده است، تأکید کرد: «ما در تماس دائم با طرف ایرانی هستیم و اغراق نیست اگر بگوییم آنچه به دست آمده برای ما غیرمنتظره نبود.»

وی همچنین خاطرنشان کرد که پیشنهادهای روسیه برای دستیابی به یک راهکار مؤثر و جامع در موضوع های مرتبط با ایران، همچنان روی میز قرار دارد و مسکو از طریق هماهنگی‌های سیاسی و دیپلماتیک گسترده، بر تحولات مربوط به این پرونده‌ها نظارت دقیق دارد.