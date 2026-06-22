صادرات نفت کوره روسیه به عربستان کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادههای معاملهگران و گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG) نشان میدهد به دلیل افت تولید و حملونقل ناشی از حملههای پهپادی اوکراین به زیرساختهای روسیه، صادرات دریایی نفت کوره و گازوئیل خلأ (VGO) این کشور به عربستان در ماه مه نسبت به آوریل با ۶ درصد کاهش به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسیده است.
عربستان سعودی همچنان مقصد مهم صادراتی برای نفت کوره و گازوئیل خلأ روسیه است زیرا هوای گرم تابستان تقاضا برای تهویه مطبوع را افزایش داده است، اما محاسبههای رویترز بر اساس دادهها نشان میدهد که حملونقل این فرآوردهها با ۱۷ درصد کاهش نسبت به آوریل به یک میلیون و ۲۳۰ هزار تن رسیده است.
به گفته معاملهگران، صادرات روسیه در ماههای اخیر به دلیل اختلال در عرضه ناشی از تحولات خاورمیانه افزایش داشته است.
تحلیلگران پیشبینی کردند که عربستان سعودی تابستان امسال به دلیل افت عرضه گاز طبیعی از میدانهای نفتی به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و توقف صادرات نفت این کشور، نفت کوره وارداتی بیشتری را برای تولید برق مصرف کند.
از زمان تحریم اتحادیه اروپا علیه فرآوردههای نفتی روسیه در فوریه ۲۰۲۳، خاورمیانه و آسیا به بازارهای اصلی نفت کوره و سوخت فسیلی این کشور تبدیل شدهاند.
دادههای گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن نشان داد که صادرات سوخت روسیه به سنگاپور و مالزی، دو قطب اصلی بانکرینگ و ذخیرهسازی، در ماه مه نسبت به ماه قبل ۳۹ درصد کاهش یافت و به حدود ۴۰۰ هزار تن رسید.
در همین حال، حدود ۱۴۰ هزار تن نفت کوره و سوخت فسیلی روسیه ماه گذشته برای ارسال به نزدیکی بندر سعید در مصر بارگیری شده است اما مقصد نهایی آنها مشخص نیست.
دادههای کشتیرانی همچنین نشان داد که صادرات به هند، که زمانی یکی از بزرگترین بازارهای نفت کوره روسیه بود، با ۲۸ درصد کاهش به حدود ۱۲۰ هزار تن رسید.
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