ابلاغ سلام فرماندهی نیروی دریایی سپاه به خانواده شهدای تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر سرتیپ دوم پاسدار علی ناصیه‌نکو و سردار محمد نجفی، جانشین جهاد سازندگی و قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی دریایی سپاه پاسداران، به نمایندگی از فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران، با حضور در منزل شهیدان «قدرت زرنگاری»، «عباس اسلامی» و «عبدالرضا گلزاری» از شهدای مظلوم تنگه هرمز، با خانواده‌های معظم آنان دیدار و سلام و پیام فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران را ابلاغ کردند.

سردار ناصیه‌نکو نماینده فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، گفت: ما باید ادامه‌دهنده راه این شهیدان باشیم.

وی افزود: شهدای مظلوم تنگه هرمز، گلوی آمریکای جنایتکار را فشردند و نفس رژیم خبیث را گرفتند.

وی با اشاره به رشادت‌های نیروی دریایی سپاه گفت: این نیرو در جبهه خط‌مقدم قشم و تنگه هرمز، شهدای بسیاری تقدیم انقلاب کرده است و راه پرافتخار آنان تا همیشه زنده خواهد ماند.

این شهیدان در چهارم خرداد امسال، هنگام گشت‌زنی، پایش و رصد تنگه استراتژیک هرمز، بر اثر حمله مستقیم دشمن آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

گفتنی است پیکر شهید قدرت زرنگاری پس از ۹ روز جست‌وجو و تفحص در آب‌های جزیره لارک شناسایی و در گلزار شهدای هرمز آرام گرفت؛ اما پیکرهای مطهر شهیدان عباس اسلامی، عبدالرضا گلزاری و حسین ستوده همچنان مفقود است.