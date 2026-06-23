به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدا و تسلیت ایام محرم بیان کرد: زمانی که افتخار خدمتگزاری در خوزستان را پیدا کردم، برنامه ریزی های دقیق اطاله دادرسی یکی از مشکلات پیش رو بود؛ پرونده های مانده در شعب از موارد اطاله دادرسی پرونده ها بود که از ابتدای سال ۱۴۰۱ رسیدگی آغاز شد و مانده پرونده ها کاهش یافت.

وی با بیان اینکه خوزستان طی چند سال اخیر جز استان های برتر در کاهش موجودی پرونده بوده است، گفت: دادگاه های تجدید نظر ۶۱ درصد، دادگاه کیفری قریب ۶۷ درصد، محاکم عمومی و انقلاب ۵۶ درصد، شعب دادسراهای استان قریب ۶۷ درصد، شعب کیفری ۶۶ درصد و در احکام مدنی ۴۷ درصد که بالغ بر ۴۵ درصد پرونده های موجودی استان بوده، نسبت به گذشته کاهش یافته که در کاهش اطاله دادرسی نقش مهمی داشته است.

رئیس دادگستری خوزستان با اشاره به اجرای علنی دادرسی ها و برگزاری دادگاه برخط با استفاده از فناوری در سراسر استان، تصریح کرد: این اقدام در راستای افزایش شفافیت و آگاهی سازی عمومی صورت گرفت به گونه ای که سال گذشته در استان پنج هزار و ۳۹۶ دادگاه علنی برخط برگزار شد در حالی که میزان آن در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ صفر بوده است.

دهقانی ادامه داد: خوزستان سال گذشته با برگزاری ۱۲۹ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی رتبه اول سامانه در سطح کشور را کسب کرده است؛ در دوران جنگ نیز از این ظرفیت به خوبی و بدون حضور مستقیم مردم انجام شد.

وی با بیان اینکه پرونده های بدون کاغذ فواید بسیاری دارد، گفت: خوزستان در این حوزه رتبه پنجم کشور را کسب کرده است؛ ۱۲۸ هژار پرونده بدون کاغذ در استان تشکیل و بعضا مدعی به اجرا شد.

رئیس دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه طی سال های گذشته مزایده ها به صورت دستی و سنتی اجرا می شد، بیان کرد: سال گذشته بالغ بر سه هزار مزایده الکترونیکی در شعب مختلف استان برگزار شد تا از تضییع حقوق و مفاسد جلوگیری شود.

دهقانی اضافه کرد: تعبیه سامانه کنترل تردد در جای جای خوزستان از اقدام دیگر حوزه فناوری است که در راستای حذف افراد کار چاق کن و شهود دروغین در راهروهای دادگستری صورت گرفت به گونه ای که شهروند با برگه ابلاغی می تواند حضور پیدا کند؛ سال۱۴۰۰ یک هزار و ۴۵۵ تردد ثبت شده بود که این میزان در سال گذشته به سه میلیون و ۴۰۰ تردد رسید و رتبه اول را کسب کرد.

وی گفت: در راستای تسریع در رسیدگی ها بالغ بر ۸۰ درصد از طریق سیستم انجام و به صورت خودکار به کارشناسان ارجاع می شود تا توزیع عادلانه و تسریع در رسیدگی انجام شود.

کاهش ۵۰ درصدی پرونده های مسن در خوزستان

رئیس دادگستری خوزستان با اشاره به نظارت ها در استان ادامه داد: علاوه بر نظارت دستگاه های متولی، دادگستری نه تنها نظارت مدیریتی داشته بلکه سامانه بصیر با هدف نظارت هوشمند بر عملکرد واحدهای قضایی استان را راه اندازی کرد که با پایش برخط و لحظه ای منجر به کاهش ۵۰ درصدی پرونده های مسن در سطح خوزستان شد. همچنین این سامانه برای پایلوت به کشور ارائه شد.

دهقانی به اقدامات شورای صیانت و حفاظت از اراضی ملی اشاره و عنوان کرد: در پنج سال گذشته ۲۲ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی با احکام قضایی به بیت المال اعاده شده که رقم آن بالغ بر ۴۸ همت بوده است.

وی افزود: همچنین در تثبیت مالکیت تالاب های بزرگ استان۳۸۶ هزار هکتار، شهرک های صنعتی ۸۶۰ فقره سند و ۵۳۰ هزار هکتار در شهرک های صنعتی تثبیت مالکیت، تغییر کاربری اراضی کشاورزی ۲۷ هکتار اعاده شد؛ ۸۸۰ هکتار اراضی مستعد تغییر کاربری وجود داشت که ۴۲۰ هزار حفظ شد.

رئیس دادگستری خوزستان اظهار کرد: در حوزه مستحدثات غیرمجاز یک هزار و ۲۲۶ مورد قلع و قمع صورت گرفته که در سه ماه سال جاری نسبت به ایام مشابه سال گذشته کاهش یافته است. همچنین در مدت پنج سال رفع ۶۷۹ هکتار آزادسازی حریم رودخانه ها و سواحل صورت گرفت که با رفع تصرف ها طی پنج سال گذشته ۱۲ همت به بیت المال اعاده شده است.

دهقانی با بیان اینکه در راستای حمایت از تولید ۳۸۵ واحد تولیدی تعطیل شده در پنج سال احیا شد، گفت: با این اقدام بالغ بر ۱۵ هزار اشتغال ایجاد شد؛ با استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل نیز تعداد زیادی از واحدهای در معرض تعطیلی احیا شد که سبب شد طی پنج سال گذشته ۳۴۴ هزار اشتغال تثبیت شود.

وی به اقدامات حوزه مفاسد اقتصادی اشاره و عنوان کرد: سال ۱۳۹۱ یک پرونده مربوط به فروش گاز ترش در مسجدسلیمان وجود داشت که با اقدامات صورت گرفته از سال ۱۴۰۱ پس از یک دهه بالغ بر ۵۹ میلیون دلار (۹.۵ همت) به بیت المال اعاده شد.

۲۶۴ پرونده کثیرالشاکی در خوزستان به نتیجه رسید

به گفته رئیس دادگستری خوزستان، پرونده های کثیرالشاکی از دغدغه های مردم است که با مداخلات پیشگیرانه و رسیدگی های قضایی ۲۶۴ پرونده در استان به نتیجه رسید و ۲۴۷ هزار شاکی منتهی به تصمیم شدند.

دهقانی گفت: همچنین پرونده نیوساید گستر معروف به گلباران در دزفول با هفت هزار و ۲۰۰ شاکی منتهی به صدور حکم غیرقطعی شد که به دلیل اختلال در نظم اقتصادی حکم رد مال، حبس، خسارت تاخیر و مجازات های تکمیلی برای متهمان پرونده صادر شد که طی فرایند قطعی به مرحله اجرا در می آید و از اموال شرکت حقوق مال باختگان پرداخت خواهد شد.

به گفته وی، پرونده کثیرالشاکی دیگر با سه هزار شاکی به نام صندوق اکرام در دزفول در حال رسیدگی است.

رئیس دادگستری خوزستان اظهار کرد: رای پرونده قاچاق ۷۰ تن مرغ منجمد در مرز شلمچه به تحمل سه سال حبس و ۱۱ میلیارد جزای نقدی رای صادر شد. همچنین چهار پرونده مهم جنایی پس از ۱۸ سال، ۱۹ سال و ۹ سال تعیین تکلیف شد.

دهقانی افزود: پرونده قاچاق سوخت ۶۶۰ هزار لیتر گازوییل در اروندکنار حکم به ضبط کشتی، جزای نقدی ۴۲ میلیارد، یک سال حبس و ضبط سوخت مکشوفه صادر شد. همچنین قاچاق سازمان یافته سوخت در بندر امام منتهی به صدور حکم قطعی، ضبط کشتی و سوخت کشف شده شد.

وی با اشاره با سرقت سازمان یافته از لوله های نفت که پرونده ای ملی تبدیل شده بود، اظهار کرد: هشت هزار و ۸۰۰ بشکه سرقت شده بود که با رسیدگی های دقیق رای به تحمل ۱۳ سال حبس، رد مال و مجازات تکمیلی برای متهمین اصلی پرونده صادر شد.

کاهش ۱۹ درصدی سرقت های مهم خوزستان

به گفته رئیس دادگستری خوزستان، سرقت های مهم استان مجموعا ۱۹ درصد کاهش یافته است.

دهقانی به اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی اشاره و تصریح کرد: سال گذشته ۱۶ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و برای ۱۲۶ واحد صنفی متخلف حکم صادر شد.

وی گفت: در پنج سال اخیر نرخ مصالحه ۳۰ درصد کاهش یافته است و شوراها در زندان ها و صنوف مختلف مستقر شدند.همچنین ۱۲۲ پرونده قصاص در سال گذشته منتهی به ساز شد.

رئیس دادگستری خوزستان به موضوع صدور سند مالکیت اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته در منطقه ملاشیه پس از ۵۴ سال مالکیت رسمی صورت گرفت و قرار است در یکی از شهرستان های استان نیز پس از ۷۰ سال مالکیت رسمی صورت گیرد که مقدمات آن فراهم شده و در هفته قوه قضاییه انجام خواهد شد.

دهقانی بیان کرد: در پزشکی قانونی خوزستان برنامه ریزی و اجرا گردید که پایلوت کشوری شد به گونه ای که در ایام جنگ در کوتاه ترین زمان ممکن مقدمات تکریم و تشییع شهدا فراهم شد.

وی در خصوص انبارهای تملیکی و گمرکات گفت: در این مدت بالغ بر ۱۱ هزار و ۲۷۲ فقره پرنده به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شده است که از جمله آن ها می توان به پنج هزار تن سیمان ، ۵۱۴ هزار بشکه سریع الاشتعال، ۱۲۵ هزار تن ذرت های آلوده، کاهش ۵۰ درصد ماندگاری کشتی در لنگرگاه ها اشاره کرد.

رئیس دادگستری خوزستان با اشاره به طرح شوق زندگی، اظهار کرد: این طرح برای حمایت از کودکان آسیب پذیر و کودکان کار با حضور مددجویان اجرایی شده که با اقدامی بزرگ بوده است.

صدور رای بیش از ۲۱ هزار فقره پرونده جایگزین حبس

دهقانی با بیان اینکه مجازات های جایگزین حبس از سال ۹۲ وارد نظام کیفری شد که کمتر مورد استقبال قرار می گرفت، تاکید کرد: از ابتدای خدمت بنده در خوزستان این طرح در دستور کار قرار گرفت و طی چهار سال بالغ بر ۲۱ هزار و ۳۰۸ پرونده رای صادر شده که میزان آن در سال گذشته هشت هزار و ۵۱۵ فقره بوده است.

وی ادامه داد: در خصوص مقابله با مفاسد اداری اقداماتی در حال انجام است که برخورد و مقابله، نظارت بر حسن اجرای قانون از سوی سازمان بازرسی، قانون ارتقا سلامت اداری ، نظارت ارزشیابی قضات از جمله آن ها هستند تا سلامت اداری به بهترین نحو انجام شود.

به گفته رئیس دادگستری خوزستان، در خصوص مناطق آسیب دیده در جنگ تحمیلی با بخشنامه دادستان کشور و اقدامات دادستان مرکز خوزستان مقرر شد با مستندسازی کلیه مناطق اعلام تا در مراجع قانونی رسیدگی شود و در مورد بازسازی آن ها مقدمات لازم در حال انجام است.

دهقانی به اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ اشاره و اظهار کرد: با حضور میدانی، حمایت از ضابطان و حضور مقام های قضایی این مورد به خوبی مدیریت شد به طوری که نسبت به دیگر استان ها در رسیدگی به پرونده ها و مدیریت جز استان های موفق بودیم؛ برخی پرونده ها در حال رسیدگی و برخی منجر به رای شد.

وی در خصوص پروژه های عمرانی استان که راکد مانده اند، تصریح کرد: این پروژه ها می تواند به عنوان حقوق عمومی مطرح شود؛ به طور مثال در حوزه قطار شهری اقدام بزرگی صورت گرفت و با کمک رای قضایی کارگاه پس از ۱۵ سال تحویل کارفرما شد که اکنون فرایند واگذاری مجدد و شروع عملیات اجرایی در حال انجام است.

رئیس دادگستری خوزستان با تاکید بر اینکه عوارض که حق مغفول مانده مردم خوزستان بوده و قریب ۱۵ سال معوق مانده بود ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و در زمینه عوارض مالیات، ارزش افزوده، عوارض سبز، آلایندگی و .. با دستور قضایی بالغ بر ۵۴ همت در نظر گرفته شد که حدود ۲۶ هزار مربوط به عوارض سبز بوده و باید نظارت صورت گیرد تا در مسیر خود هزینه شود.