استاندار گلستان: حمایت قضایی موتور محرک توسعه استان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر سه‌شنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه در دیدار با رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به نقش مؤثر دستگاه قضایی در همراهی با دولت اظهار کرد: دادگستری استان در سال‌های اخیر به‌ویژه در پیشبرد برنامه‌های اجرایی دولت، نقش سازنده و راهگشایی ایفا کرده و با ارائه حمایت‌های حقوقی و قضایی، به‌عنوان پشتوانه‌ای مطمئن برای تحقق سیاست‌های توسعه‌ای استان عمل کرده است.

استاندار گلستان با بیان اینکه همکاری دستگاه قضایی در کاهش موانع اداری و حقوقی پروژه‌ها قابل توجه بوده است، افزود: رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مسائل امنیتی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مقابله با مفاسد از جمله اقدامات مؤثر مجموعه دادگستری استان محسوب می‌شود که شایسته قدردانی است.

طهماسبی ضمن تقدیر از رئیس کل دادگستری و مجموعه قضایی استان، تأکید کرد: این همراهی و هم‌افزایی، زمینه‌ساز تسریع در روند اجرای پروژه‌های اقتصادی و عمرانی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در استان شده است.

در ادامه این دیدار رئیس کل دادگستری گلستان نیز با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی در مسیر توسعه استان گفت: هدف مجموعه دادگستری، تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی پروژه‌های کلان و تقویت امنیت اقتصادی در گلستان است.

حیدر آسیابی افزود: دستگاه قضایی استان در چارچوب وظایف قانونی خود تلاش کرده با رویکردی حمایتی و نظارتی، بستر لازم برای رشد تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم کند و اقدامات انجام‌شده در این مسیر نیز نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.