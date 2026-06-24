تالاب قره قشلاق چهاربرج بعد از ۱۵ سال احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین صمدی ظهر چهارشنبه در بازدید از آخرین وضعیت تالاب قره قشلاق اظهار کرد: این تالاب بعد از بارش ها و انجام ۱۰۰ کیلومتر لایروبی انهار شهرستان بعد از ۱۵ سال احیا شد.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۷۰ درصد این تالاب احیا شده است، اظهار کرد: با احیای این تالاب ضمن حضور پرندگان مهاجر شاهد بهبود وضعیت زیست بوم منطقه هستیم.
تالاب قرهقشلاق شهرستان چهاربرج پس از دورهای از خشکی و تهدید زیستمحیطی، با پیگیریهای مستمر استاندار آذربایجانغربی و همراهی دستگاههای اجرایی، جانی دوباره گرفته و به چرخه حیات بازگشته است.
تالاب قرهقشلاق شهرستان چهاربرج که در سالهای اخیر بهدلیل کاهش بارندگیها و اختلال در مسیرهای تامین آب با چالشهای جدی مواجه بوده، در پی بارشهای اخیر و اجرای اقدامات هدفمند، بار دیگر احیا شده و حیات به این زیستبوم ارزشمند بازگشته است.
احیای تالاب قرهقشلاق علاوه بر بازگشت حیات به این اکوسیستم، نقش مهمی در بهبود شرایط زیستمحیطی منطقه، تقویت تنوع زیستی و حمایت از معیشت جوامع محلی ایفا میکند و میتواند بهعنوان الگویی موفق از مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در سطح استان مطرح شود.
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