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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۳

سازمان تبلیغات اسلامی در هر عرصه فرهنگی باید بدرخشد

سازمان تبلیغات اسلامی در هر عرصه فرهنگی باید بدرخشد

بندرعباس-مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در هر عرصه‌ای که نیازمند کار فرهنگی باشد، باید نقش‌آفرینی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامعلی کاظمی، در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی و تسلیت شهادت شهدای گرانقدر، گزارشی از مأموریت‌ها و فعالیت‌های این سازمان ارائه کرد.

وی با اشاره به گستره فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی در افکار عمومی گاهی صرفاً با برگزاری مناسبت‌ها و راهپیمایی‌ها شناخته می‌شود، در حالی که امروز مجموعه‌هایی همچون بنیاد سپهر، بنیاد نوجوان، شبکه امامت، کانون‌های فرهنگی، برنامه‌های قرآنی، رسانه‌ای و محافل دینی در چارچوب مأموریت‌های این سازمان فعالیت می‌کنند.

کاظمی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های مردمی، نخبگانی و فرهنگی، تلاش می‌کند در عرصه‌های مختلف فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد و در مسیر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی گام بردارد.

کد مطلب 6869162

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