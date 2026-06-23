به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور بعد از ظهر سه شنبه در نخستین نشست شورای هماهنگی فرعی مبارزه با مواد مخدر بخش ویژه خارگ با حضور اعضای شورا و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول است، اظهار کرد: هم‌افزایی نهادهای فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، قضائی و انتظامی، مهم‌ترین راهبرد در پیشگیری از آسیب‌های ناشی از مواد مخدر و مصون‌سازی جامعه، به‌ویژه نسل جوان، است.

وی افزود: در این جلسه، موضوعات مرتبط با سه محور آموزش، پیشگیری و مقابله با مواد مخدر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دستگاه‌های اجرایی نیز برنامه‌های اجرا شده، برنامه‌های در حال اجرا و اقدامات پیش‌بینی شده خود را در حوزه آموزش و پیشگیری تشریح کردند.

حسین‌پور با اشاره به نقش بی‌بدیل خانواده در کاهش آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: آموزش خانواده‌ها باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی و آموزشی قرار گیرد، چرا که خانواده نخستین و مهم‌ترین نهاد تربیتی در پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر محسوب می‌شود.

بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با مواد مخدر صنعتی خاطرنشان کرد: با توجه به آثار مخرب و تهدیدات روزافزون مواد مخدر صنعتی، لازم است برنامه‌های پیشگیرانه و اقدامات مقابله‌ای با تمرکز بیشتری در این حوزه دنبال شود.

وی همچنین توسعه ورزش همگانی را یکی از مؤثرترین ابزارهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: کارگروه ورزش باید با برنامه‌ریزی منسجم، زمینه گسترش فعالیت‌های ورزشی و افزایش مشارکت جوانان را فراهم کند، چرا که ورزش نقش مهمی در کاهش گرایش به آسیب‌های اجتماعی دارد.

حسین‌پور بر ضرورت گسترش آموزش‌های عمومی درباره پیامدهای قضائی حمل، نگهداری و توزیع مواد مخدر سنتی و صنعتی تأکید کرد و افزود: افزایش آگاهی عمومی نسبت به تبعات قانونی این جرائم، می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با مواد مخدر داشته باشد.

بخشدار ویژه خارگ ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه قضائی، فرماندهی انتظامی و دریابانی در مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر، بر همکاری همه دستگاه‌ها برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به جزیره خارگ تأکید کرد و گفت: هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه‌های مسئول برای کنترل مبادی ورودی جزیره، یکی از الزامات اصلی در مبارزه با مواد مخدر است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم توجه ویژه به آموزش و پیشگیری در مدارس جزیره خارگ اظهار کرد: اجرای برنامه‌های آموزشی مستمر برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان، گامی مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ سلامت نسل آینده خواهد بود.