نظارت ۴۴ نیروی دامپزشکی بر ذبح نذورات تاسوعا و عاشورا در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فخرآبادی‌پور با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای نظارت بهداشتی بر ذبح دام‌های نذری، اظهار کرد: همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی در روزهای سوم و چهارم تیرماه، طرح ویژه نظارت‌های بهداشتی و شرعی دامپزشکی در سراسر استان اجرا می‌شود.

وی افزود: در قالب این طرح، ۱۴ اکیپ ثابت و ۱۶ اکیپ سیار متشکل از ۴۴ نفر از کارکنان دامپزشکی شامل دامپزشکان، کارشناسان فنی و ۱۷ ناظر شرعی در محل کشتارگاه‌ها و نقاط تعیین‌شده مستقر خواهند شد تا بر روند عرضه، معاینه، ذبح و توزیع گوشت دام‌های قربانی نظارت کنند.

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان هدف از اجرای این طرح را حفظ سلامت مصرف‌کنندگان، تأمین بهداشت عمومی و پیشگیری از انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام عنوان کرد و گفت: شهروندان از ذبح دام در منازل، معابر عمومی و مکان‌های غیرمجاز خودداری کرده و حتی‌الامکان دام‌های نذری خود را در کشتارگاه‌های مجاز ذبح کنند.

فخرآبادی‌پور با اشاره به خطر بیماری‌های مشترک بین انسان و دام افزود: برخی بیماری‌ها از طریق تماس با دام، خون و ترشحات دامی به انسان منتقل می‌شوند و استفاده از کشتارگاه‌های مجاز، تجهیزات حفاظت فردی و رعایت اصول بهداشتی می‌تواند زنجیره انتقال این بیماری‌ها را به‌طور مؤثری قطع کند.

وی تصریح کرد: بازرسی دام‌ها پیش از کشتار توسط کارشناسان دامپزشکی انجام می‌شود و در صورت مشاهده علائمی نظیر تب، بیماری یا آلودگی‌های انگلی، از ذبح دام جلوگیری خواهد شد تا سلامت گوشت مصرفی تضمین شود.

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان همچنین بر ضرورت سالم‌سازی گوشت پس از ذبح تأکید کرد و گفت: گوشت و آلایش‌های خوراکی دام پس از کشتار باید حداقل به مدت ۲۴ ساعت در دمای صفر تا چهار درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. این فرآیند موجب کاهش عوامل بیماری‌زا و از بین رفتن احتمال انتقال بیماری‌هایی نظیر تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو و تب مالت خواهد شد.

وی به شهروندان توصیه کرد هنگام قطعه‌بندی گوشت از دستکش استفاده کنند و در صورت مشاهده هرگونه ضایعه، آبسه یا موارد غیرطبیعی در لاشه و آلایش‌های خوراکی از دستکاری و مصرف آن خودداری کرده و موضوع را به کارشناسان دامپزشکی اطلاع دهند.

فخرآبادی‌پور خاطرنشان کرد: ضایعات و بخش‌های آلوده لاشه نباید در اختیار سایر حیوانات قرار گیرد، زیرا این اقدام می‌تواند موجب تداوم چرخه برخی بیماری‌ها و انگل‌ها شود. این ضایعات باید مطابق دستورالعمل‌های بهداشتی معدوم‌سازی شوند.

وی در پایان با تأکید بر مصرف گوشت و آلایش‌های خوراکی به‌صورت کاملاً پخته، از شهروندان خواست توصیه‌های بهداشتی دامپزشکی را جدی بگیرند تا مراسم نذری و قربانی در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان با حفظ کامل سلامت عمومی برگزار شود.