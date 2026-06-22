فعالیت ۲۵ اکیپ نظارت بهداشتی دامپزشکی اردبیل در ایام حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد جامعی اظهار کرد: با هدف ارتقاء سلامت عمومی جامعه، اطمینان شهروندان از سلامت فراورده های دامی و صیانت از حقوق مصرف کنندگان؛ نظارت بهداشتی دامپزشکی با فعالیت ۲۵ اکیپ نظارت بهداشتی دامپزشکی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در اردبیل تشدید می شود.

وی افزود: دامپزشکی مسئولیتی سنگین در قبال سلامت عمومی جامعه دارد و بدلیل حساسیت موضوع و پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و دیگر بیماریهای مشترک بین انسان و دام که با شروع فصل گرما تشدید می شود، این طرح بصورت ویژه پیگیری و دنبال می شود تا هرگونه فراورده های خام دامی غیر قابل مصرف از چرخه عرضه خارج شود.

سرپرست اداره کل دامپزشکی اردبیل گفت: در این طرح ۴۴ نفر از کارشناسان دامپزشکی شامل ۱۷ دکتر دامپزشک، ۱۶ کارشناس و بازرس بهداشتی گوشت و ۱۱ روحانی ناظر ذبح شرعی در دو شیفت کاری مشارکت می کنند تا فراورده های خام دامی سالم، بهداشتی و مطمئن در دسترس عموم شهروندان قرار گیرد.

وی به شرایط فعلی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه طرح تشدید نظارتهای بهداشتی که از ماه رمضان و عید نوروز شروع شده است همچنان تا پایان ایام سوگواری ادامه خواهد داشت، بیان کرد: همه ساله در این ایام مصرف فراورده های خام دامی بدلیل حضور انبوهی از سوگواران و عزاداران حسینی و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت از اقصی نقاط کشور در اردبیل بعنوان یکی از استانهای مذهبی کشور و دیار عاشقان حسینی افزایش می یابد و وظیفه ذاتی و حاکمیتی دامپزشکی و مسئولیت آنرا در دفاع از سلامت و بهداشت عمومی جامعه مضاعف می کند.

جامعی با تاکید بر این موضوع که در روز های تاسوعا و عاشورای حسینی نیز اکیپ های نظارت بهداشتی دامپزشکی در سطح شهر حضور داشته و اقدام به بازرسی لاشه دامهای قربانی و نذری می نمایند از روسای دستجات عزاداری و هیئت های مذهبی خواست در صورت ذبح دام نذری در جلو و مسیر دستجات عزاداری، حسینیه ها و تکایا حتما اکیپ های دامپزشکی را مطلع نمایند تا از سلامت گوشت و لاشه دام قربانی اطمینان حاصل

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل گفت: با بیان اینکه کشتارگاههای دام استان در روزهای تاسوعا و عاشورا فعال و عملیات ذبح دام های قربانی و آماده سازی دام های نذری بصورت کاملا رایگان انجام می شود؛گفت: با توجه به شیوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو توصیه همیشگی ما ذبح دام قربانی و نذری در کشتارگاه و تحت سیستم نظارت بهداشتی دامپزشکی است تا با اینکار سلامت مصرف کنندگان تضمین شده و شیوع بیماری به حداقل ممکن برسد.

وی در پایان سخنانش تصریح کرد: رویکرد اداره کل دامپزشکی استان علاوه بر اقدامات نظارتی و قانونی بر آموزش و آگاهسازی عمومی متمرکز است و موفقیت کامل این طرح نیازمند همکاری و هم افزائی بین بخشی دستگاههای حوزه سلامت و مشارکت فعال عموم است.

به گفته جامعی ستاد اجرائی نظارت بر ذبح دام های نذری مستقر در اداره کل دامپزشکی استان با شماره تلفن های ۳۳۳۹۴۸۰۰ و سامانه تلفن چهار رقمی شبانه روزی ۱۵۱۲ آماده هرگونه راهنمایی و پاسخگویی به سوالات عموم شهروندان و دریافت گزارش های مردمی است.