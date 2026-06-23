سوگواری شب تاسوعای حسینی در حرم رضوی؛ ای اهل حرم میر و علمدار نیامد

به گزارش خبرنگار مهر،در شب تاسوعای حسینی گویی تمامِ دل‌های بی‌قرار در حریم امن رضوی گرد هم آمده‌اند. صدای مداحی و سینه زنی ها در حسینیه حرم مطهر رضوی که حالا با نوای جانسوزِ «یا ابوالفضل (ع)» دیگر صحن ها در هم آمیخته، آسمانِ این آستان قدسی را به سوگ نشانده است. زائران و مجاوران، در میان رواق‌ها و صحن‌های غرق در نور و ماتم، دست به دعا برداشته و با چشمانی اشکبار، در شبِ علمدار دشت کربلا، زمزمه‌ «یا عباس» سر می‌دهند. گویی نسیمِ حرم، بوی عطرِ گل‌های پرپرِ دشت نینوا را به مشامِ جانِ عاشقان می‌رساند و هر زائری، گوشه‌ای از صحن انقلاب را ملجأ گریه‌های بی‌پایان خود قرار داده است.

این فضای پر حزن و اندوه، پیش‌درآمدی است بر فردا که مشهدالرضا (ع) یکپارچه در سوگ سقای تشنه‌لب خواهد نشست. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای روز تاسوعای حسینی، مراسم عزاداری با شکوه خاصی در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

همزمان با روز تاسوعای حسینی، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مراسم صبح تاسوعا در رواق امام خمینی (ره) از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد. این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز می‌شود و در ادامه، گروه «گلدسته‌های حرم» به اجرای همخوانی می‌پردازد. همچنین سید محمدرضا یعقوبی‌آل به شعرخوانی، رضا نادری به قرائت زیارت عاشورا و علیرضا نژادحسین به مرثیه‌سرایی خواهد پرداخت.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام اسماعیلی‌مقری به ایراد سخنرانی می‌پردازد. برنامه نوبت صبح ساعت ۱۰:۳۰ به پایان خواهد رسید.

ویژه‌برنامه ظهر و عصر تاسوعای حسینی در رواق امام خمینی (ره) نیز از ساعت ۱۲:۴۰ با سخنرانی آیت‌الله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، ادامه خواهد یافت. پس از آن، محمد صالحی‌پور از ساعت ۱۳:۱۰ به مرثیه‌سرایی می‌پردازد و این برنامه با برگزاری آیین عزاداری به پایان می‌رسد.

همچنین در صحن انقلاب اسلامی، برنامه‌های عزاداری در نوبت صبح از ساعت ۷ آغاز خواهد شد که در آن حمید عطایی‌نسب به مرثیه‌سرایی می‌پردازد.در نوبت عصر نیز که از ساعت ۱۶ آغاز می‌شود، محمدکاظم ضمیرخورسندی با اجرای برنامه مرثیه‌سرایی، همراه عزاداران حسینی خواهد بود.