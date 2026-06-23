به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شبان اظهار کرد: در صورت اعمال محدودیت‌های ترافیکی توسط پلیس راهور، دسترسی به پارکینگ‌ها تابع تصمیمات کلان ترافیکی شهر، خواهد بود.

معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی با اشاره به دغدغه زائران و مجاوران برای تشرف به حرم مطهر امام رضا (ع) در ایام سوگواری اظهار کرد: آستان قدس رضوی با هدف رفاه حال زائران و مدیریت ترددها، زیرساخت‌های لازم را برای استفاده از پارکینگ‌های حرم مطهر فراهم کرده است.

وی با اعلام اینکه تمامی پارکینگ‌های حرم مطهر رضوی در شب و روز تاسوعا و عاشورای حسینی به‌صورت ۲۴ ساعته فعال خواهند بود، به جزئیات ظرفیت این مجموعه‌ها اشاره کرد و گفت: برای میزبانی از زائران، سه پارکینگ اصلی در محدوده حرم مطهر آماده‌سازی شده است که پارکینگ شماره یک، واقع در محدوده بین خیابان شیرازی و خیابان امام رضا (ع) دارای ظرفیت پذیرش حدود یک هزار دستگاه خودرو است.

شبان، ادامه داد: پارکینگ شماره سه، واقع در زیر صحن امام حسن مجتبی (ع) (محدوده بین خیابان نواب صفوی و خیابان طبرسی) با ظرفیت حدود ۴۰۰ دستگاه خودرو و پارکینگ روباز شماره چهار، در محدوده بین خیابان طبرسی و خیابان شیرازی (پشت باغ رضوان) ظرفیت حدود ۲۲۰ دستگاه خودرو را، داراست.

معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی در ادامه، بخش مهمی از مدیریت تردد را متوجه هماهنگی‌های کلان شهری دانست و تصریح کرد: اگرچه آستان قدس رضوی هیچ محدودیتی برای فعالیت و پذیرش خودرو در پارکینگ‌های خود ندارد و تمامی ظرفیت‌ها به‌صورت کامل در اختیار زائران است، اما زائران عزیز باید توجه داشته باشند که مدیریت خیابان‌های منتهی به حرم مطهر بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی است.

وی با تبیین این موضوع، افزود: با توجه به حضور باشکوه هیئت‌های مذهبی، دسته‌روی‌های عزاداری و لزوم حفظ امنیت عزاداران، احتمال اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی ساعات و مسدود شدن موقت مسیرهای منتهی به حرم از سوی پلیس راهور وجود دارد. بدیهی است که این تصمیمات با هدف نظم‌بخشی به ترددها و جلوگیری از ازدحام صورت می‌گیرد و خارج از حوزه مدیریت داخلی پارکینگ‌های آستان قدس رضوی است.

شبان خاطرنشان کرد: از تمامی زائران و مجاوران تقاضا داریم ضمن همکاری با نیروهای پلیس راهور و خادمان حرم مطهر رضوی، پیش از حرکت به سمت مبادی ورودی حرم، از وضعیت تردد خیابان‌ها مطلع شوند تا با صبوری و آرامش، شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم‌های عزاداری حسینی باشیم.