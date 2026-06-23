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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۸

مراسم خطبه‌خوانی شب عاشورای حسینی در حرم امام رضا(ع) برگزار می‌شود

مراسم خطبه‌خوانی شب عاشورای حسینی در حرم امام رضا(ع) برگزار می‌شود

مشهد- مراسم معنوی و سنتی خطبه‌خوانی شب عاشورای حسینی، چهارشنبه سوم تیرماه ۱۴۰۵ با حضور زائران و عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم خطبه‌خوانی شب عاشورای حسینی، چهارشنبه سوم تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰ در صحن پیامبر اعظم (ص) برگزار می‌شود.

این آیین معنوی با تلاوت قرآن کریم آغاز خواهد شد که جلیل اشرفی به عنوان قاری این مراسم به تلاوت آیات الهی می‌پردازد. همچنین در بخش مرثیه‌سرایی، مجید یراق‌بافان اجرای برنامه را بر عهده خواهد داشت و علی ملائکه و علیرضا نژادحسین نیز در آیین سنتی شمع‌گردانی و مرثیه‌سرایی خدام حضور خواهند داشت.

در ادامه این مراسم، آیت‌الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و محمد موحدی‌نیا نیز آیین خطبه‌خوانی شب عاشورا را اجرا خواهد کرد.

مراسم خطبه‌خوانی شب عاشورا از جمله آیین‌های دیرینه و باشکوه عزاداری در آستان قدس رضوی است که هر ساله در شب عاشورای حسینی با حضور گسترده زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6869244

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