به گزارش خبرگزار یمهر، مصطفی مهدوی‌ارفع، با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت ذخایر خونی استان در شرایط مطلوبی قرار دارد، اظهار کرد: به لطف همراهی و مشارکت مردم، در سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد شاخص‌هایی که سازمان انتقال خون کشور برای استان تعیین کرده بود، محقق شد که این موضوع نشان‌دهنده اعتماد عمومی و حس مسئولیت‌پذیری مردم شریف استان است.

مدیر روابط عمومی سازمان انتقال خون خراسان رضوی افزود: با توجه به محدودیت عمر فرآورده‌های خونی، در حال حاضر نیاز ویژه‌ای به گروه‌های خونی A منفی و O منفی وجود دارد.

وی درباره فعالیت پایگاه‌های اهدای خون در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۳ و ۴ تیر، گفت: پایگاه حرم مطهر رضوی واقع در صحن پیامبر اعظم (ص)، پایگاه امام رضا (ع) واقع در خیابان دانشگاه و پایگاه شهرداری مشهد واقع در میدان شهدا، در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی از ساعت ۸ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۱۸:۳۰ میزبان اهداکنندگان خون خواهند بود. پایگاه حرم مطهر رضوی در روز جمعه ۵ تیر نیز از ساعت ۸ تا ۱۳ فعال است.

مهدوی ارفع ادامه داد: همچنین پایگاه‌های انتقال خون شهرستان‌های تربت‌حیدریه، گناباد، کاشمر، سبزوار، نیشابور و قوچان نیز در این دو روز از ساعت ۸ تا ۱۲:۳۰ پذیرای اهداکنندگان خواهند بود.

مدیر روابط عمومی سازمان انتقال خون خراسان رضوی با اشاره به افزایش مشارکت بانوان و جوانان در اهدای خون طی سال گذشته، گفت: سال گذشته شاهد یک رکوردشکنی در مشارکت بانوان و جوانان بودیم، به‌طوری که سهم بانوان در اهدای خون با نرخ ۶.۶ درصد، بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفت. در حوزه مشارکت جوانان نیز حدود ۳۸ درصد رشد را تجربه کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: همچنین در زمینه رشد اهدای خون، خراسان رضوی در سال گذشته نسبت به میانگین کشوری تقریباً چهار برابر رشد اهدای خون را ثبت کرده است.

مهدوی‌ارفع در خصوص آمار مراجعه‌کنندگان از ابتدای سال جاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۵۴ هزار و ۲۵۵ نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، ۴۳ هزار و ۵۴۲ نفر موفق به اهدای خون شده‌اند.