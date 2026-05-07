مشارکت بانوان مشهد در اهدای خون از میانگین کشوری بالاتر است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اصغریان ظهر پنجشنبه جمع بانوان اهدا کننده خون با اشاره به مشارکت قابل توجه بانوان مشهد در اهدای خون اظهار کرد: میانگین مشارکت بانوان در کشور حدود پنج درصد است اما در خراسان رضوی این رقم در سال گذشته به بیش از شش درصد رسیده که از متوسط کشوری بیشتر است.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی با تأکید بر اینکه مصرف خون میان زنان و مردان تقریباً برابر و هر دو حدود ۵۰ درصد است، بیان کرد: با وجود اینکه نیمی از مصرف خون کشور مربوط به بانوان است، تنها حدود چهار تا پنج درصد اهداکنندگان خون را زنان تشکیل می‌دهند و ۹۵ درصد اهدای خون توسط آقایان انجام می‌شود.

وی یکی از دلایل پایین بودن میزان مشارکت بانوان را یک باور غلط دانست و گفت: تصور رایجی وجود دارد که بیشتر بانوان کم‌خون هستند، در حالی‌که این باور صحیح نیست. در کشورهای اروپایی مشارکت زنان در اهدای خون بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و در کشورهای آسیایی بیش از ۳۰ درصد است؛ با وجود اینکه در بسیاری از این کشورها سطح مصرف پروتئین و گوشت قرمز کمتر از ایران است.

اصغریان با اشاره به روند پذیرش اهداکنندگان افزود: در کارگاه‌های اهدای خون، بانوان از نظر کم‌خونی آزمایش می‌شوند و در صورتی که هموگلوبین در محدوده طبیعی باشد بدون هیچ محدودیتی می‌توانند خون اهدا کنند. این کار علاوه بر نجات جان بیماران، برای سلامت خود بانوان نیز مفید بوده و می‌تواند در پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی مؤثر باشد.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی درباره میزان اهدای خون در مشهد گفت: متوسط روزانه اهدای خون در مشهد بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحد است و در برخی روزها این عدد به ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد نیز می‌رسد.

وی با اشاره به اهمیت هر واحد خون تصریح کرد: از هر واحد خون سه فرآورده خونی استخراج می‌شود که هرکدام می‌تواند جان یک نفر را نجات دهد؛ بنابراین هر فرد با یک بار اهدای خون می‌تواند در نجات جان سه بیمار نقش داشته باشد.

اصغریان با دعوت از همه مردم بیان کرد: امیدواریم فرهنگ اهدای خون گسترده‌تر شود تا هیچ بیماری به دلیل کمبود خون جان خود را از دست ندهد.