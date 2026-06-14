ذخایر خونی خراسان رضوی در وضعیت پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اصغریان، بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی اهداکنندگان خون در اداره انتقال خون سناباد، اظهار کرد: سازمان انتقال خون کشور سالانه بر پایه شاخص‌های علمی، درمانی و جمعیتی، اهداف مشخصی برای استان‌ها تعیین می‌کند که شامل میزان اهدای خون، تأمین نیاز بیمارستان‌ها، افزایش مشارکت گروه‌های هدف و ارتقای کیفیت و سلامت خون است.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی با بیان اینکه خراسان رضوی در سال جاری در اغلب این شاخص‌ها عملکردی فراتر از برنامه داشته است، افزود: تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی اهداف نشان‌دهنده اعتماد عمومی مردم، مشارکت مسئولانه اهداکنندگان و تلاش مستمر کارکنان این مجموعه است.

وی با تأکید بر اینکه خون کالایی تولیدشدنی نیست و تنها از طریق مشارکت داوطلبانه مردم تأمین می‌شود، گفت: اهدای خون یک ضرورت همیشگی برای نظام درمانی است و توسعه فرهنگ آن اهمیت راهبردی دارد.

اصغریان با اشاره به شرایط ذخایر خونی استان تصریح کرد: در حال حاضر ذخایر خون و فرآورده‌های خونی در وضعیت مطلوب و باثبات قرار دارد و نیاز مراکز درمانی استان را تا حدود ۷ روز آینده پوشش می‌دهد.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی ادامه داد: این سطح ذخیره استاندارد و قابل قبول است، اما با توجه به مصرف روزانه و مستمر خون در بیمارستان‌ها، استمرار اهدای خون از سوی مردم ضروری است، چرا که هرگونه کاهش مراجعه می‌تواند این تعادل را بر هم بزند.

وی با اشاره به کاربرد گسترده خون در درمان بیماران گفت: بیماران مبتلا به سرطان، تالاسمی، مصدومان حوادث رانندگی، بیماران جراحی‌های سنگین و بیماران بخش‌های مراقبت ویژه از جمله گروه‌هایی هستند که به طور مستقیم به فرآورده‌های خونی نیاز دارند.

اصغریان افزود: در برخی موارد، حتی چند ساعت تأخیر در تأمین خون می‌تواند روند درمان را با مخاطره جدی مواجه کند، از این رو فعالیت انتقال خون مأموریتی حیاتی و انسانی محسوب می‌شود.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی افزایش سهم بانوان و جوانان را از محورهای اصلی سیاست‌گذاری دانست و گفت: سهم بانوان در اهدای خون کشور حدود ۵ درصد است، در حالی که این رقم در خراسان رضوی به ۶.۶ درصد رسیده که بالاتر از میانگین کشوری است، هرچند با استانداردهای جهانی فاصله دارد.

وی با اشاره به برخی باورهای نادرست درباره اهدای خون در میان بانوان افزود: تمامی داوطلبان پیش از اهدای خون تحت معاینه پزشکی قرار می‌گیرند و در صورت نیاز، خدمات مشاوره و مکمل‌های لازم نیز ارائه می‌شود.

اصغریان همچنین از افزایش سهم جوانان زیر ۳۵ سال خبر داد و گفت: مشارکت این گروه در استان به ۳۷.۸ درصد رسیده که فراتر از هدف‌گذاری ملی است و نشان‌دهنده احساس مسئولیت اجتماعی نسل جدید است رشد قابل توجه اهدای خون در استان

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی میانگین رشد اهدای خون در کشور را ۱.۶ درصد اعلام کرد و افزود: این شاخص در خراسان رضوی به ۵.۹ درصد رسیده که رشدی نزدیک به سه برابر میانگین کشوری را نشان می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به افزایش ۲۵.۴۸ درصدی مراجعه برای اهدای خون در بازه ۴۰ روزه اسفند سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: در این بازه، مراجعه‌کنندگان بار اول ۷۲.۸۲ درصد و مشارکت بانوان ۱۱۹ درصد رشد داشته است که بیانگر همبستگی اجتماعی مردم استان است.

اصغریان خاطرنشان کرد: این استان با ۶۷ مرکز درمانی فعال و حضور سالانه حدود ۳۰ میلیون زائر، یکی از قطب‌های درمانی کشور محسوب می‌شود و پس از تهران دومین مصرف‌کننده خون در کشور است.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی افزود: با وجود حجم بالای مصرف، بیش از ۹۹.۴ درصد نیاز مراکز درمانی استان تأمین شده و خراسان رضوی در قالب شبکه ملی خون‌رسانی به سایر استان‌ها نیز کمک کرده است.

وی به برخی چالش‌ها از جمله محدودیت منابع مالی، فرسودگی تجهیزات و کمبود نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: با وجود این مشکلات، خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه دارد.

اصغریان از رسانه‌ها خواست با تداوم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، نقش مؤثرتری در تقویت مشارکت عمومی ایفا کنند و افزود: انتقال خون نهادی مردمی است و استمرار فعالیت آن به همراهی همیشگی مردم وابسته است.