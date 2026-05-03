آغاز پویش ملی «بابا خون داد» در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش ملی «بابا خون داد» با شعار از «بابا نان داد» تا «بابا خون داد»» همزمان با هفته معلم، به منظور آموزش و نهادینهسازی اهمیت اهدای خون در کودکان و نوجوانان، اجرا میشود.
در این خصوص سعید اصغریان، مدیرکل انتقال خون استان خراسان رضوی اظهار کرد: این پویش با الهام از خاطرات زیبا و مشترک دوران کودکی و با استفاده از جملاتی ماندگار در کتابهای درسی، همچون «بابا نان داد»، سعی دارد پیوندی میان نسلهای گذشته و آینده برقرار کند.
مدیرکل انتقال خون استان خراسان رضوی افزود: هدف اصلی این پویش، شکلگیری نگرش مثبت و مسئولانه نسبت به مسئولیتهای انسانی و اجتماعی است و انتظار داریم که این فرهنگ ارزشمند در میان کودکان و نوجوانان نهادینه شود.
وی خاطر نشان کرد: ما معتقدیم آموزش در سنین پایین، کلید واژهای اساسی است و این پویش فرصتی است تا با زنده نگهداشتن این ارزشها، همچون یادآوری معلمان و ارزشهای انسانی، اهدای خون به عنوان یک عمل خیر و مسئولانه را در ذهن نسل آینده فرهنگسازی کنیم.
