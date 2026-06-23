۲ پایگاه انتقال خون مشهد تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اصغریان اظهار کرد: این پایگاه‌ها شامل پایگاه انتقال خون مهر واقع در نبش خیابان ابوطالب ۳۳، پایگاه شهید مالک رحمتی(امید) واقع در نبش خیابان شیرازی سه طبقه منهای یک مجتمع تجاری و اقامتی امید است همچنین پایگاه شهید کریمی واقع در نبش شریعتی ۲۸ هم که تعطیل شده بود با پیگیری‌های انجام شده پایگاه شهید کریمی از شنبه هفته پیش در مشهد دوباره فعال شد.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی کمبود نیروی انسانی و کاهش ۲۰ درصدی آن طی ۱۰ سال اخیر و استخدام نکردن نیروی جوان متخصص را چالش مهم انتقال خون خراسان رضوی برشمرد و ادامه داد: علیرغم افزایش حدود ۵۶ درصدی بیمارستان‌های استان از ۴۳ به ۶۷ بیمارستان و افزایش نیاز به خون و فراورده‌های خونی در استان، متاسفانه تعداد نیروهای این اداره کل در این مدت به دلیل بازنشستگی و سایر امور از ۲۵۰ پرسنل به ۲۰۰ نفر در سال ۱۴۰۵ رسیده که این مساله فشار زیادی بر پرسنل وارد کرده و این امر نیازمند چاره‌اندیشی است.

وی با اشاره به کاهش میزان مراجعه و اهدای خون در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دلیل شرایط جنگ تحمیلی حاکم بر کشور و کاهش عمل‌های غیر ضروری در این ایام گفت: در سه ماهه نخست امسال، ۵۴ هزار و ۹۳۲ داوطلب در «پویش نذر خون» برای اهدای خون خود به پایگاه‌های انتقال خون استان مراجعه کردند که از این تعداد ۴۳ هزار و ۹۶۲ نفر موفق به اهدای خون شدند.

اصغریان افزود: از این تعداد داوطلبی که موفق به اهدای خون شده‌اند ۲۲ هزار و ۱۴۰ نفر اهداکنندگان مستمر، ۱۱ هزار و ۹۷۹ نفر اهداکننده با سابقه و ۹ هزار و ۸۴۳ نفر اهداکننده بار اولی هستند.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی با بیان این که بیش از ۶.۷ درصد از داوطلبانی که موفق به اهدای خون شده‌اند زن و بقیه مرد هستند ادامه داد: ۲ هزار و ۹۶۲ نفر از اهداکنندگان خون در سه ماهه نخست امسال را زنان و بقیه را مردان تشکیل داده‌اند.

وی بیان کرد: ۱۳ هزار و ۲۳۳ تفر از اهداکنندگان خون امسال نیز جوانان زیر ۳۵ سال هستند.