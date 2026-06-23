کشاورزان پیشرو و موفق لرستان شناسایی و معرفی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور عصر امروز سه‌شنبه در جریان بازدید میدانی و عملیات کیل‌گیری مزارع گندم و جو در حوزه عمل مرکز «دیناروند» شهرستان خرم‌آباد بر ضرورت شناسایی و معرفی کشاورزان پیشرو و موفق استان تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه استان لرستان بیش از ۳۹۰ هزار هکتار سطح زیر کشت گندم و جو دارد، گفت: این استان یکی از ظرفیت‌های مهم تولید محصولات زراعی کشور است.

مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: خوشبختانه در سطح استان کشاورزان پیشرو و نمونه متعددی وجود دارند که با بهره‌گیری از یافته‌های علمی و توصیه‌های فنی محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، توانسته‌اند عملکردهای مطلوب و قابل‌توجهی در مزارع خود به دست آورند.

محمدی‌پور، ادامه داد: این موفقیت‌ها حاصل تلفیق دانش کارشناسی و تلاش کشاورزان سخت‌کوش استان است که نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری و تولید پایدار ایفا کرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت شناسایی کشاورزان پیشرو، تصریح کرد: لازم است همکاران مراکز و مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها نسبت به شناسایی دقیق بهره‌برداران موفق، انجام عملیات کیل‌گیری و تشکیل پرونده برای آنان اقدام نمایند تا زمینه معرفی آنان به‌عنوان کشاورزان نمونه استانی و ملی فراهم شود.

مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: معرفی این کشاورزان فرصت ارزشمندی برای نمایش توانمندی‌های بخش زراعت استان و انعکاس دستاوردهای حاصل از همکاری محققان، مروجان و کشاورزان است.

محمدی‌پور، تصریح کرد: تقدیر از کشاورزان نمونه علاوه بر ایجاد انگیزه در میان بهره‌برداران، زمینه‌ساز توسعه الگوهای موفق و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی استان خواهد بود.